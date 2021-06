Une bonne nouvelle dans le dossier Leao, Adli ça coince, un départ au milieu? Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Une bonne nouvelle dans le dossier Leao, Adli ça coince, un départ au milieu?

Mercato OM : Pourquoi le dossier Adli coince…

Pisté par l’Olympique de Marseille depuis des mois, Amine Adli ne cesse de changer d’avis, ce qui aurait le don d’agacer la direction de l’OM.

Depuis des mois, Pablo Longoria a coché le nom d’Amine Adli pour renforcer le secteur offensif de l’Olympique de Marseille. Le deal n’a pas pu être conclu en hiver 2021 mais le directeur sportif et président du club aurait promis au meilleur joueur de Ligue 2 de revenir à la charge.

Seulement voilà, d’autres clubs se sont intéressés à l’attaquant du Toulouse FC. En jambes en seconde division avec 8 buts, il a forcément attiré les grands clubs européens. L’AC Milan se seraient notamment placé pour le récupérer.

L’INDECISION D’ADLI AGACE EN INTERNE?

La presse italienne affirmait même qu’Adli faisait du club milanais sa priorité pour le mercato d’été 2021… De quoi agacer Jorge Samapoli et Pablo Longoria selon les informations de La Provence. « Les tergiversations » de l’ailier toulousains auraient fait oublier cette piste au coach argentin. Difficile de le voir signer à l’OM dans les prochains jours…

Ce qui pourrait expliquer les avancées dans le dossier Konrad De la Fuente qui devrait rejoindre le club. Plusieurs médias affirment qu’un accord a été trouvé entre le FC Barcelone et l’OM. L’officialisation devrait même être faite dans les prochains jours !

Mercato OM : Un départ se profile au milieu de terrain?

En cas de belle offre, l’Olympique de Marseille pourrait lâcher Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car… Même chose pour Valentin Rongier qui a eu un temps de jeu réduit cette saison.

Arrivé en 2019 sous l’ère Zubizarreta, Valentin Rongier n’a pas encore franchi le cap que l’on attendait. L’ancien milieu de terrain du FC Nantes devait confirmer tout son potentiel en arrivant à l’Olympique de Marseille mais n’a montré de belles choses que durant ses premiers mois avec Morgan Sanson.

RONGIER NE SERA PAS RETENU

Dans la hierarchie des joueur de l’entre-jeu, Rongier a perdu des points avec l’arrivée de Pape Gueye et l’explosion de Boubacar Kamara. Il parait difficile de le voir parmi les titulaires la saison prochaine, surtout avec la venue de Gerson et la probable arrivée de Mattéo Guendouzi.

Selon les informations de La Provence, en cas de belle offre, l’OM pourrait se résoudre à vendre Valentin Rongier. Cette saison, il n’a que très peu joué, notamment à cause de sa blessure qui l’a éloignée des terrains durant plusieurs mois. Sous les ordres de Jorge Sampaoli, il a effectué quelques bonnes minutes mais n’a pas réussi à revenir à son meilleur niveau.

Mercato OM : Une bonne nouvelle pour Longoria dans ce dossier à 30M€?

L’Olympique de Marseille est toujours à la recherche d’un attaquant pour étoffer son effectif. Selon les informations de Calciomercato, la piste Rafael Leao est toujours d’actualité et pourrait se faire à moindre coût !

Après l’arrivée de Gerson, les noms se multiplient pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. En attaque notamment, plusieurs joueurs ont terminé leur contrat et vont devoir être remplacé. Pour jouer le championnat et l’Europa League, le coach argentin va avoir besoin de recrues en quantité mais surtout de qualité.

LEAO TOUJOURS DANS LE VISEUR DE L’OM

Malgré la possibilité de conserver Arek Milik qui semble être heureux à Marseille, Pablo Longoria avance sur plusieurs dossiers. Ces derniers jours, c’est la piste menant à Rafael Leao qui a pris de l’épaisseur. Le Portugais qui évolue à l’AC Milan pourrait être tenté par un retour en Ligue 1 après son passage au LOSC.

Selon les informations de Calciomercato, l’Olympique de Marseille est toujours dans la course pour récupérer l’attaquant âgé de 22 ans. Bonne nouvelle pour Pablo Longoria : les Milanais ne seraient pas contre le fait de lâcher leur joueur et pourrait même céder à un offre moins importante que sa valeur actuelle.

Pour rappel, sur le site Transfermarkt, le Portugais est évalué à 25 millions d’euros. Lors de la sortie de cette rumeur dans les médias italiens, la première somme évoquée était de 33M€… De quoi effrayer les supporters marseillais.

PAR MOMENT LEAO DISPARAIT — JC DE BONO

Sur le plateau de Débat Foot Marseille ce lundi, notre consultant Jean Charles De Bono a donné son sentiment sur cette rumeur mercato… Notre consultant a eu des infos concernant les caractéristiques du joueur.

« J’ai eu des échos des personnes qui l’ont côtoyé à Lille. On m’a dit que c’était un super joueur, habile des deux pieds. Il est capable de jouer devant, plus au poste d’attaquant de pointe. Mais par contre, il a souvent des absences, il est souvent ailleurs. Par moment il disparait, j’espère qu’avec l’âge il va progresser dans ce domaine là. C’est un chasseur de buts, il va très vite, il peut faire basculer une rencontre à lui tout seul. Mais à l’entrainement il est un peu rêveur, il a besoin de s’évader. Mais il a quand même marqué 6 buts et délivré 6 passes décisives, c’est un joueur d’avenir. » JC De Bono – Source: Football Club de Marseille (14/05/2021)