Mercato OM: Sampaoli change son programme estival ?

Jorge Sampaoli est entraineur de l’Olympique de Marseille, depuis mars dernier. Le duo Sampaoli-Longoria semble travailler main dans la main. Le coach de l’OM avait même décidé de rester à Marseille, pour ses vacances, afin de rester bien informé sur le mercato olympien. Mais finalement, changement de programme.

Le mercato s’annonce agité à Marseille, que ce soit du côté des départs et des arrivées. Un marché des transferts que prépare Pablo Longoria et Jorge Sampaoli depuis quelques mois déjà. En effet, d’après les informations de L’Equipe, les deux hommes ont exploré une multitude de pistes, et auraient même contacté les joueurs en amont. Selon le quotidien sportif, les postes recherchés par les dirigeants de l’Olympique de Marseille seraient : un gardien numéro 1 bis, un latéral droit, un latéral gauche, au moins un défenseur central, un milieu défensif, un ailier et un attaquant.

Sampaoli finalement de retour au Brésil ?

D’après les informations de La Provence, Jorge Sampaoli devait finalement se rendre au Brésil. Les raisons ? Humanitaire et sportif. L’entraineur argentin, à un projet pour aider les enfants pauvres de Rio, il devrait aussi en profiter pour convaincre David Luiz de s’engager avec l’Olympique de Marseille.

En tout cas, le coach de l’OM, lui ne manque pas d’ambitions concernant la saison 2021-22, comme il l’a déclaré en conférence de presse :

« L’idée est de faire une équipe compétitive pour la saison prochaine comme ont pu le faire Lille, Lyon et Monaco. Une équipe qui puisse profiter d’une défaillance du grand favori qu’est le PSG. Mais tout dépendra de la capacité économique du club. Nous devons avoir la capacité économique de bâtir une équipe. Ce n’est pas la même chose de reconstruire une équipe à 60% ou 80% et de la renforcer. L’entraîneur n’est pas lié aux investissements, il doit résoudre avec ce qu’il a à disposition avec créativité. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse (21/05/2021)