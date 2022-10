Une mauvaise nouvelle (prévisible) pour l’OM arrive pour le Clasico face au PSG !

Paris, Lens, Lyon, Monaco : quand on aura fait ces quatre matchs on verra si on joue le titre

« Il faut qu’on s’étalonne. Paris, Lens, Lyon, Monaco : quand on aura fait ces quatre matchs on verra si on joue le titre. Si on s’en sort bien, je ne vois pas pourquoi on ne le jouerait pas. » Christian Cataldo – Débat Football Marseille – 03/10/2022