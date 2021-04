Une ouverture pour Almada, Strootman ne veut pas revenir et Germain pourrait rejoindre Lopez… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi : Une ouverture pour Almada, Strootman ne veut pas revenir, Germain pourrait rejoindre Lopez…

Mercato : Strootman ne veut pas revenir à l’OM ?

Kevin Strootman est prêté depuis le dernier mercato hivernal par l’OM au Genoa. Le milieu de terrain réalise une bonne demi-saison et aimerait rester dans le club italien au delà de son prêt. Reste à trouver un accord financier et cela ne sera pas une mince affaire…

Kevin Strootman sera le plus gros salaire de l’effectif marseillais s’il revient de son prêt au Genoa. Pablo Longoria a donc tout intérêt à lui trouver une poste de sortie…

Strootman veut rester au Genoa ?

Selon la Gazzetta dello Sport

Selon la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain néerlandais aimerait rester au Genoa mais rien n’est encore acté. pour rappel, Strootman, 31 ans, est prêté avec plus de 50% de son gros salaire pris en charge par l’OM. De plus, il est sous contrat avec le club marseillais jusqu’en 2023, il a disputé 15 matches de Serie A depuis janvier. Le 16 avril dernier, avant le match du Genoa face au Milan AC, Kevin Strooman s’était confié au micro de Sky Sport. S’il avouait se sentir bien au Genoa, ce dernier était incertain sur la suite de sa carrière..

JE NE SAIS PAS CE QUE LE CLUB VEUT FAIRE ET JE NE SAIS PAS CE QUE VEUT MARSEILLE — STROOTMAN

« Si vous ne vous sentez pas le bienvenu et que vous ne vous sentez pas bien, vous ne pouvez pas jouer à votre meilleur niveau. Ici, c’était différent, je me sens bien, nous avons une équipe solide et c’est pourquoi je peux bien faire. Je suis retourné en Italie pour ça… Une chance de me revoir en Italie après cette saison ? C’est une chose compliquée. Je ne sais pas ce que le club veut faire et je ne sais pas ce que veut Marseille. Je me sens bien ici à Gênes, nous avons encore huit matches à jouer, je veux bien faire alors peut-être je pourrais rester en Serie A ». Kevin Strootman – source : Sky Sport (16/04/2021)

Par contre, une semaine avant le directeur sportif de Genoa, Francesco Marroccu, avait déclaré au micro de DAZN que l’idée de voir Kevin Strootman évoluer sous les couleurs du Genoa au-delà de cette fin de saison ne le laisserait pas insensible. Bien au contraire.

STROOTMAN ? C’EST UN CHAMPION QUI FERAIT UN TABAC S’IL RESTAIT AU GENOA — MARROCCU

« Strootman ? C’est un champion qui ferait un tabac s’il restait au Genoa, mais c’est une situation complexe et prématurée. Nous allons parler à Marseille avec qui nous avons d’excellentes relations » Francesco Marroccu – source : DAZN (18/04/2021)

Mercato OM : Une porte ouverte dans le dossier Almada pour Longoria et Sampaoli?

A la recherche de renforts pour étoffer l’effectif mis à disposition de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Thiago Almada, une pépite argentine. Un média local affirme qu’une porte est ouverte pour le président de l’Olympique de Marseille !

Ce vendredi soir, après la victoire de l’Olympique de Marseille face à Reims, TyC Sports nous informait que la direction pisterait Thiago Almada, considéré comme une pépite d’Argentine qui évolue au Vélez Sarsfield.

UN TRANSFERT A MOINS DE 20M€?

Seul problème dans ce dossier : le prix ! En effet, sa clause libératoire est de 22 millions d’euros selon le média argentin et il paraît compliqué pour l’OM de sortir une telle somme dès le mercato estival 2021.

Pourtant, ce dimanche, le média TNT Sports s’est exprimé à ce sujet. Leur journaliste Emiliano Espinoza affirmait que le Vélez Sarsfield était conscient de ne pas pouvoir réclamer la somme de la clause libératoire de Thiago Almada et pourrait le laisser filer à moindre coût, sans pour autant le brader.

Je pense que Velez ne sera pas vendeur à moins de 12 millions d’euros — GOTTELAND

Dès samedi, Football Club de Marseille a contacté l’agent Olivier Gotteland qui est un spécialiste du football d’Amérique du Sud. Ce dernier affirmait que quoi qu’il arrive, le Vélez Sarsfield ne serait pas disposé à le laisser filer pour moins de 12 millions d’euros.

« Sur l’indemnité de transfert, sa clause serait aux alentours de 20 millions USD soit environ 16 millions d’euros. (Selon TyC Sports, sa clause libératoire est de 22 millions d’euros, ndlr) C’est une somme importante pour un jeune de 20 ans mais il y a une inflation dans les prix, notamment en Argentine. Je pense en tout cas que Velez ne sera pas vendeur à moins de 15 millions USD, soit environ 12 millions d’euros, c’est mon avis personnel. » Olivier Gotteland – Source : Football Club de Marseille (24/04/21)

¿Jorge Sampaoli se lleva a una figura del fútbol argentino? Olympique de Marsella podría venir a la carga por Thiago Almada https://t.co/JDvpeAl8Mn#teamom #MercatOM — 🏴‍☠️ ʋօȶʟɨռ (@Votlin) April 26, 2021

Mercato OM : Valère Germain pourrait rejoindre un ancien Marseillais cet été?

En fin de contrat en juin prochain, Valère Germain pourrait retrouver un club librement cet été. Voulant évoluer à l’étranger, il aurait une piste sérieuse en Serie A !

Ce samedi, Valère Germain s’est exprimé au micro de Canal +. L’attaquant, toujours sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin, affirmait qu’il quitterait le club libre mais qu’il souhaitait évoluer à l’étranger.

« Je n’ai pas envie de m’arrêter, j’ai envie de repartir sur un beau projet. Ç’a été une belle expérience à Marseille, j’ai beaucoup apprécié et on verra ce que l’avenir me réservera. J’espère découvrir l’étranger parce que ça serait une belle expérience de vie. Découvrir un nouveau championnat, je pense que ça peut être intéressant pour ma famille et moi. On verra, je ne sais pas encore où je serai l’année prochaine. J’ai hâte de la savoir et puis j’espère rejouer un peu plus souvent et essayé d’être de nouveau décisif pour une équipe » Valère Germain – Source : Canal + (24/04/21)

SASSUOLO VEUT VALERE GERMAIN?

Selon Calcio Mercato, un club italien pisterait l’ancien joueur de l’AS Monaco. Alors que son nom a été cité parmi les probables recrues de l’AC Milan ou de la Sampdoria, le média italien affirme que c’est Sassuolo qui apprécie son profil.

Le club où évolue actuellement Maxime Lopez aurait besoin de renforts offensifs dans l’optique d’un départ du jeune Giacomo Raspadori qui possède une belle cote en Europe et qui ferait même partie des pistes de Pablo Longoria.