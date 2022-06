Une piste pour Radonjic, Cho s’éloigne, Danilo aussi… Les 3 infos OM mercato de ce samedi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos mercato OM du jour ! Au programme ce samedi soir : Radonjic de retour dans son pays, Cho proche de la Real Sociedad, et Danilo pisté par le FC Barcelone…

OM Mercato: Le prix de Radonjic dévoilé?

Prêté cette saison au Benfica, Nemanja Radonjic n’a pas convaincu. Il va donc revenir à l’OM cet été à un an de la fin de son contrat. Néanmoins, le Serbe ne devrait pas rester du côté de la France…

Que va faire Radonjic ? L’ailier international serbe n’a joué que 6 matches avec Benfica en championnat portugais lors de son prêt. L’ailier international serbe n’a joué que 6 matches avec l’écurie lisboète en championnat portugais lors de son prêt cette saison. Il sera de retour à l’OM cet été avec encore une année de contrat. Mais va-t-il rester ou partir ? La tendance serait plus vers un départ du Serbe…

Selon les informations de Mozzart Sport, l’Etoile Rouge de Belgrade aimerait rapatrier son poulain et aurait pris des renseignements auprès des dirigeants olympiens qui réclameraient 2 millions d’euros + 40% sur la prochaine vente pour l’international Serbe. La rémunération de l’ailier de 26 ans pourrait être un frein pour son retour au pays, et son avenir se dirigerait plus vers l’Espagne ou l’Italie…

Mon avenir ? Je ne sais pas, honnêtement — Radonjic

« Mon avenir ? Je ne sais pas, honnêtement. J’ai encore un an de contrat avec Marseille, je ne sais rien. Maintenant j’ai un rassemblement de l’équipe nationale, donc je verrai après ça. Un retour à l’Étoile rouge de Belgrade ? Pour être honnête, je n’y crois pas pour le moment. J’ai dit que je reviendrais un jour, ce n’est qu’une question de temps… » Nemanja Radonjic – source : Hotsport (26/05/2022)

OM Mercato: Mohamed-Ali Cho proche de s’engager en Espagne ?

Mohamed-Ali Cho est l’une des pistes qui ressort le plus depuis le début des tractations en vue du mercato estival. L’OM n’est pas au bout de ses peines sur ce dossier, puisque la Real Sociedad serait très intéressé par l’attaquant du SCO Angers qui aurait déjà donné son accord aux Espagnols…

Mohamed-Ali Cho devrait quitter Angers cet été. Son club a fixé son prix aux alentours des 12-15 millions d’euros. L’OM serait prêt à payer cette somme mais n’a pas encore réussi à convaincre le très jeune attaquant qui dispose de plusieurs possibilités. Selon RMC, après l’intérêt du Bétis Séville, un autre club espagnol serait aussi dans la course pour recruter le jeune attaquant de 18 ans, il s’agirait de la Real Sociedad.

Et d’après Mundo Deportivo, les négociations avec les Basques se sont intensifiés. Le joueur serait même tombé d’accord sur un contrat de 5 ans, alors qu’Angers pourrait accepter une offre d’environ 12 Millions d’euros. Les dirigeants espagnols se sont rendus en France afin de convaincre la jeune pépite, et les choses pourraient s’accélérer dans les prochains jours…

OM Mercato: Une piste séduisante de Sampaoli vers le FC Barcelone ?

Alors que Jorge Sampaoli aimerait faire venir le milieu de terrain Danilo, ce dernier serait également pisté par le FC Barcelone…

Depuis plusieurs semaines, on évoque l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Danilo, milieu de terrain de 20 ans de Palmeiras. En effet, le journal L’Equipe indiquait que le joueur était l’une des cibles de Jorge Sampaoli et Pablo Longoria pour ce mercato estival.

Mais d’après le journal catalan Sport, le Barca a coché le nom du Brésilien comme plan B en cas d’échec dans le dossier Ruben Neves (Wolverhampton ). Pour rappel, son club Palmeiras réclamerait entre 20 et 25 millions d’euros pour son poulain de 20 ans, une somme importante pour les finances olympiennes.

Capable d’évoluer un peu à tous les postes du milieu, même s’il est plus à l’aise dans un rôle plus défensif, son agent a clairement ouvert la porte un transfert vers l’OM cet été :

« Marseille est un club historique en France, une bonne destination pour les Brésiliens. Luan Peres et Gerson y ont connu une très bonne saison. Nous pensons donc que Marseille serait un bon club en Europe pour Danilo »Guilherme Momensohn – Source : La Provence