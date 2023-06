Une première recrue en approche, bonne nouvelle pour les finances, et une piste de moins pour succéder à Tudor… Voici les 3 infos OM de ce jeudi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce jeudi : Un premier transfert déjà bouclé, une sacrée bonne nouvelle à venir pour les finances du club, une piste chaude (pour remplacer Tudor) s’envole…

Mercato OM : Un premier transfert déjà bouclé ?

Le président de l’OM Pablo Longoria a annoncé hier le départ de son entraîneur Igor Tudor lors d’une conférence de presse. Le nom de son successeur n’est pas encore connu. Cela n’empêche pas les dirigeants de travailler sur les contours du mercato. A en croire un journaliste espagnol, un premier transfert serait même déjà acté.

Les dirigeants marseillais vont encore vivre un mercato estival mouvementé. Dans les prochains jours, la priorité sera de trouver le successeur d’Igor Tudor dont le départ a été officialisé ce jeudi. L’effectif sera ensuite une nouvelle fois remanié en profondeur. Au moins huit à dix arrivées et autant de départs sont prévus durant le marché des transferts qui ouvrira ses portes le 10 juin 2023.

Un prêt sans option d’achat ?

Comme indiqué ces derniers jours, le jeune milieu de terrain de Tottenham Pape Matar Sarr (20 ans) serait visé par le club marseillais. A en croire les informations du journaliste et correspondant du média espagnol Diario AS, Andrés Onrubia Ramos, (lors d’un live sur Twitter) l’opération serait même déjà bouclée sous la forme d’un prêt sans option d’achat.

Pape Matar Sarr a disputé 14 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec Tottenham. Il compte également 14 sélections avec le Sénégal. Il commence sa carrière professionnelle au Sénégal à l’âge de 15 ans et demi avant d’arriver au FC Metz en 2020.

OM : Une sacrée bonne nouvelle à venir pour les finances du club ?

Igor Tudor a officialisé son départ de l’OM jeudi en conférence de presse. Alors que l’état major olympien travaille pour lui trouver son successeur, une bonne nouvelle financière devrait annoncé concernant la saison 2022/2023.

Ce vendredi la Provence explique que si Pablo Longoria doit rapidement trouver un entraineur pour prendre la suite d’Igor Tudor, il va se rendre aux USA pendant 5 jours: « Accompagnés de Pedro Iriondo, le directeur de la stratégie, et de Stéphane Tessier, le directeur administratif et financier, Longoria et Ribalta se rendront aux États-Unis entre le 13 et le 18 juin, pour la traditionnelle visite annuelle de fin de saison à Frank McCourt, ou à ses représentants, comme Barry Cohen, le président du conseil de surveillance. »

« Seulement » 13M€ de déficit cette saison

Un bilan de la saison et surtout une occasion de faire un « point sur les finances du club, en bien meilleure forme que les années précédentes » selon le quotidien régional qui estime que le déficit pourrait être de 13M€ pour l’exercice 2022-23. Longoria pourrait même présenté des comptes à l’équilibre si une vente substantielle d’un joueur intervient avant le 30 juin…

La Ligue des champions et l’argent de CVC nous permettent d’être dans une situation économique favorable

Pablo Longoria avait fait un point sur l’état des finance dans la Provence en Octobre dernier (2022). « Analyser les finances avec des petites questions est toujours une erreur. Il faut prendre la globalité. Nous sommes dans une situation où la Ligue des champions et l’argent de CVC (fonds d’investissement devenu actionnaire minoritaire du football français contre 1,5M€) arrivés à la Ligue nous permettent d’être dans une situation économique favorable. Notre objectif est toujours de terminer à zéro dans nos comptes d’exploitation en fin d’année. Il faut faire du football avec l’argent qu’on a. Pour nous, la chose la plus importante, c’est le projet sportif. On doit faire une bonne équipe. C’est cela qui va nous permettre d’avoir plus d’argent dans le futur. On construit autour d’un résultat sportif. De l’autre côté, il faut savoir qu’historiquement, l’OM a perdu beaucoup d’argent. Il faut comprendre pourquoi. Parce que le club n’était pas performant sur le terrain, parce que le centre de formation n’était pas productif, parce que le modèle économique du football est basé sur les cessions de joueurs. Or, l’OM n’a pas vendu beaucoup de joueurs lors des dernières saisons. Il faut donc se demander : est-ce qu’on est dans un ratio sportif qui est bon par rapport à nos revenus ? Oui, car nous n’avons pas une équipe extrêmement chère et n’avons pas dépensé beaucoup d’argent pour les joueurs. Il y a en revanche des coûts opérationnels élevés, beaucoup plus que dans les autres clubs européens. »

Mercato OM : Une piste chaude (pour remplacer Tudor) s’envole !

Le départ d’Igor Tudor de l’Olympique de Marseille a été officialisé jeudi. Pablo Longoria cherche rapidement un nouvel entraineur et peut déjà oublier une option italienne !

L’Olympique de Marseille cherche un coach ! Le coach Igor Tudor a confirmé jeudi son départ en conférence de presse. Pablo Longoria va devoir rapidement trouver son successeur ! Un an après le départ de Jorge Sampaoli, il va falloir déjà trouver un autre entraineur.

Comme pour Igor Tudor, Longoria et Ribalta regarde en Serie A pour trouver le prochain coach. Selon le bien informé journaliste Fabrizio Romano, l’optionRaffaele Palladino vient de s’envoler, car le coach de Monza vient de prolonger. « Malgré les liens entre l’OM et la Juventus, Monza est parvenu à un accord sur un nouveau contrat pour l’entraîneur-chef Raffaele Palladino valable jusqu’en juin 2024. Officiel et signé aujourd’hui. »

« Marcelino, Vincenzo Italiano, Raffaele Palladino, Ange Postecoglou… les premiers noms !

Hier, FootMercato affirmait, « Marcelino figure en bonne place sur la short-list de Longoria, qui garde toujours un œil sur les entraîneurs de Serie A. Des coachs comme Vincenzo Italiano ou Raffaele Palladino (entraîneur de Monza, qui est 10e de Serie A pour sa première saison dans l’élite) font partie de la nouvelle vague d’entraîneurs qui sont suivis. Le nom d’Ange Postecoglou a aussi déjà été entendu. Mais le coach australien des Celtic Glasgow semble promis à la Premier League, lui qui a mené le club écossais au titre de champion. » Si Marcelino est considéré comme le favori, Vincenzo Italiano devrait lui filer à Naples s’il quitte la Fiorentina.

Pour le remplacer, Daniel Riolo avait proposé un nouvel entraîneur. Au micro de RMC ce samedi après la rencontre face au Stade Brestois au Vélodrome qui s’est soldé par une défaite des Marseillais, le journaliste a soumis à Pablo Longoria l’idée de faire signer Paulo Fonseca, actuel coach du LOSC.

« Puisqu’on parle de Fonseca et de ses envies d’ailleurs, lui je pense que ce serait un super entraîneur pour l’OM. Si Longoria voulait le piquer, suggère le journaliste sur RMC. Ce serait un super entraîneur pour l’OM. Je pense qu’il aurait besoin de talents supplémentaires.. Tu prends une équipe comme Lille, je me demande s’ils n’ont pas plus de joueurs de ballon, de talent, que l’OM. Tudor, je ne suis pas sûr qu’il s’en soit si mal tiré avec cet effectif où il n’y a pas un talent de dingo. Parce que si tu prends Lille, je trouve qu’ils sont plutôt fournis, avec Jonathan David, Cabella, Jonathan Bamba… »