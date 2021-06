Une recrue défensive en approche, un autre talent de Barcelone dans le viseur et ça discute toujours pour Lirola… Les 3 infos mercato OM du 15 juin !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du mardi 15 juin !

MERCATO OM: C’EST FAIT POUR CETTE RECRUE DÉFENSIVE ?

Après une saison mitigée en prêt à l’OM, Leo Balerdi est retourné dans son club, le Borussia Dortmund. Même s’il a réalisé quelques maladresses défensives, il a montré qu’il avait des qualités, de quoi convaincre les dirigeants olympiens de le conserver.

Prêté avec option d’achat fixée à 15 millions d’euros, Leo Balerdi devrait continuer sous les couleurs de l’OM. D’après le média allemand Kicker, les deux écuries se sont mises d’accord pour un transfert définitif du joueur, vers Marseille. Néanmoins, le board marseillais, estimait que le prix demandé par les dirigeants de Dortmund était trop élevé. Ainsi, l’Argentin devrait s’engager définitivement avec l’Olympique de Marseille, contre une somme de 11 millions d’euros.

LE JOUEUR VOULAIT RESTER

Coaché par son compatriote, Jorge Sampaoli qui lui a accordé beaucoup de temps de jeu, Leonardo Balerdi souhaitait rester dans le sud de la France. Il avait exprimé cette envie au Dauphiné libéré :

» J’aimerais rester à l’OM car j’ai acquis beaucoup de confiance ici. Il y a un bon projet sportif futur. J’aimerais en faire partie et apporter mon aide. Les deux clubs doivent négocier pour trouver un accord. J’ai une très bonne relation avec le coach. J’en avais déjà une très bonne avec lui quand j’étais sparring-partner avec l’Argentine avant le Mondial 2018 (Sampaoli était le sélectionneur) et c’est aussi le cas à Marseille. Nous sommes Argentins, en France : il y a une bonne connexion. » Léonardo Balerdi – Source: Dauphiné Libéré (20/05/2021)

MERCATO: APRÈS DE LA FUENTE, L’OM VISE UN AUTRE TALENT DE LA RÉSERVE DU BARÇA ?

L’Olympique de Marseille serait proche de boucler sa deuxième arrivée lors de ce mercato estival. Konrad de la Fuente devrait s’engager avec l’OM dans les prochains jours. Pablo Longoria ne compte pas s’arrêter là, et aurait ciblé un autre élément de la masia : Álex Collado.

D’après les informations de Mundo Deportivo, Konrad de la Fuente va s’engager en prêt du côté de l’OM jusqu’en 2022 avec option d’achat obligatoire fixée à cinq millions d’euros. Il pourrait être rejoint par l’un de ses coéquipiers en club. En effet, selon le média catalan Sport, Pablo Longoria aimerait attirer le jeune prodige du FC Barcelone : Alex Collado. Il pourrait profiter de sa bonne entente avec le directeur du football blaugrana, Mateu Alemany, pour faciliter cette transaction. Considéré comme un pur talent, le joueur de 22 ans n’a joué que 2 matchs avec l’équipe A du Barca.

UNE VALEUR À 5 MILLIONS D’EUROS

Même s’il a très peu joué avec les A, l’ailier espagnol est valorisé par transfermarkt à hauteur de 5 millions d’euros. Il a récemment prolongé avec son club formateur jusqu’en 2023. Le média catalan, évoque aussi un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Samuel Umtiti…

DELA FUENTE, UN TRÈS BON COUP RÉALISÉ PAR LONGORIA ?

Le FC Barcelone serait déterminé à l’idée de conserver une option de rachat sur Konrad de la Fuente et de le céder à 5M€ dès cet été à l’Olympique de Marseille. Contacté par nos soins ce dimanche, lorsque l’information est sortie, le compte LigActu nous a décrit le joueur.

« Konrad est un joueur très rapide et doué techniquement. Il a vraiment une grosse faculté d’élimination et a été l’un des meilleurs éléments du Barça B cette saison. Parfois, il peut pêcher dans la finition mais il a un gros potentiel. Il n’a évolué qu’en D3 espagnole mais c’est une division avec un niveau intéressant. À voir le prix que mettra l’OM mais ça peut être un très bon coup réalisé par Longoria. A 5M€ avec une option de rachat de Barcelone, ça peut être un bon deal. Je pense qu’il peut bien coller à Sampaoli, il peut apporter le déséquilibre qu’il recherche et sait très bien jouer dans les espaces » LigActu – Source : Football Club de Marseille (13/06/21)