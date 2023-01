Une seconde recrue proche ? Amavi à 3 options et encore 4 absents face à Lorient… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi :

Discussions très avancées pour la seconde recrue hivernale ?

Hier en conférence de presse, le président de l’OM a confirmé qu’il souhaitait recruter un nouveau joueur pour renforcer l’attaque de l’équipe d’Igor Tudor et ainsi pallier l’absence longue durée d’Amine Harit.

Selon les informations du journaliste de l’Équipe, les dirigeants marseillais seraient très avancés sur ce dossier et pourraient même finaliser dans les prochains jours. Le nom de cette future recrue n’a toutefois pas encore filtré dans les médias…

A lire aussi : OM Supporters : Une sanction tombe !

Noah Mbamba (2005 – Bruges) s’est engagé aujourd’hui avec Leverkusen pour la saison prochaine. Le milieu belge est libre en juin. Marseille était également intéressé #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 12, 2023

A lire aussi : Mercato OM : l’Ajax va faire une très grosse offre pour Balerdi !

Pablo Longoria a expliqué ce jeudi en conférence de presse que la priorité de l’OM était de recruter un joueur offensif supplémentaire pour palier l’absence longue durée d’Amine Harit.

Un milieu offensif au profil Harit mais pas de piston

« On ne veut pas recruter de joueurs sur les côtés. On veut un profil similaire à celui d’Amine Harit qui est blessé depuis le match face à Monaco. La stratégie en ce moment c’est de terminer la saison avec 20 joueurs. Aux postes de piston on ne recrutera pas. C’est la position finale du club. Il y aura de la rotation avec Nuno, Clauss, Kaboré et Kolasinac » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (12/01/2023)

A lire aussi : Riolo s’enflamme pour ce joueur de l’OM (et en profite pour dézinguer Verratti!)

Trois clubs français sur Amavi ?

Selon FootMercato, « un retour à l’OM est à l’étude. Mais attention, il ne pourrait être que de courte durée puisque Brest est intéressé par l’ancien international espoir tricolore selon une source du club breton. » Brest veut se maintenir en Ligue 1 et pourrait tenter de se faire prêter le latéral gauche jusqu’en juin 2023. Le nouveau coach Eric Roy serait en concurrence avec deux autres équipes Montpellier et Angers selon Marca.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria voit s’envoler cette « opportunité de marché » ?

Son temps de jeu ne devrait pas s’améliorer dans les prochaines semaines. D’après Diario Sport, le club espagnol espère récupérer Marcelo, le latéral gauche. Depuis son départ du Real Madrid, le Brésilien évolue à l’Olympiacos mais pourrait être un renfort de taille pour Getafe. Le message semble clair pour Jordan Amavi, il n’a pas la confiance du club où il est prêté.

#RealMadrid ⚪ 👉 El Getafe necesita reforzar la posición de lateral izquierdohttps://t.co/w7RdoAgojf — Diario SPORT (@sport) November 22, 2022

Longoria s’exprime sur les joueurs prêtés

« Les joueurs prêtés? Ce sont des actifs du club. On peut rentrer cas par cas. Il y a des joueurs qui ont des performances satisfaisantes comme Milik. Il y a d’autres joueurs avec moins de temps de jeu. Le prêt de Luis Henrique à Botafogo était de six mois mais il est extensible. Il sera à Botafogo dans les prochains douze mois. Pour Konrad, il y a une situation particulière à l’Olympiacos avec tous les changements de coach. Notre objectif comme club est de protéger les valeurs de tous ces joueurs car ce sont des actifs. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (15/11/22)

#Longoria sur les joueurs prêtés : « C’est une très bonne question, ils font partie des actifs du club. Il y a des joueurs qui sont satisfaisants, comme Milik. Il y a des joueurs qui reprennent du niveau comme Elche (Lirola) mais le joueur a repris sa position » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 15, 2022

Payet de retour à l’entrainement, Clauss forfait !

Avant la reception du FC Lorient, Igor Tudor était en conférence de presse ce vendredi. Le coach de l’OM a fait le point sur son groupe, il doit faire sans Bailly ni Tavares suspendus, Harit est blessé sur le long terme. Clauss sera encore absent, alors que Payet devrait faire son retour.

« Clauss ne sera pas dans le groupe pour le match de demain face à Lorient. Dimitri (Payet) s’est entrainé avec le groupe. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (13/01/2023)

#Tudor : « Clauss ne sera pas dans le groupe pour le match de demain face à Lorient. Dimitri (Payet) s’est entrainé avec le groupe. » #confOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 13, 2023

Clauss souffre encore des adducteurs, le coach ne veut pas prendre de risque avec son piston droit.