Mercato OM : Une vente estimée à 18M€ dans les tuyaux ?

Arrivé en star l’été dernier à l’Olympique de Marseille en provenance de Sheffield United pour 17 millions d’euros, Iliman Ndiaye a eu du mal à trouver son rythme. D’après les informations de la presse anglaise, l’international sénégalais pourrait effectuer son retour en Angleterre.

Arrivé en fanfare l’été dernier en provenance de Sheffield United contre la somme de 17 millions d’euros, Iliman Ndiaye n’a pour l’heure pas convaincu à l’OM. Cet hiver déjà, il a été question d’un retour à Sheffield, seulement six mois après son départ du club anglais. « Tout le monde connaît son histoire ici et moi plus que quiconque, parce qu’il était un jeune joueur à mon époque et qu’il s’est entraîné avec l’équipe toute la saison […] C’est un joueur fabuleux, un joueur exceptionnel. Mais pour ce qui est des spéculations, je ne veux pas m’en mêler. Je ne suis pas prêt à parler de qui que ce soit. Je me concentre sur le groupe que nous avons« , avait affirmé Chris Wilder, son ancien entraîneur.

Crystal Palace intéressé par Ndiaye

Selon les informations révélées par The Sun, il ne s’agirait pas cette fois-ci de Sheffield, promu et lanterne rouge de Premier League, mais de Crystal Palace. D’après le média britannique, le club de la capitale anglaise souhaiterait enrôler le Sénégalais dès l’été prochain.

À noter que Crystal Palace s’est déjà renseigné auprès de la direction olympienne pour le cas Ndiaye. Les Eagles se montrent assez optimistes pour une éventuelle transaction.

🚨 Crystal Palace have targeted Marseille and Senegal forward Iliman Ndiaye as one of their main signings for next season. 🇸🇳🦅 (Source: Sun Sport) pic.twitter.com/jeTuGWIJt8 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 11, 2024

Mercato OM : Longoria vise deux joueurs libres (en attaque) ?

Les attaquants de l’OM de la saison dernière ne sont plus là (Vitinha, Sanchez), Aubameyang est arrivé cet été et Moumbagna a été recruté cet hiver. Pablo Longoria pourrait tenter de faire venir un attaquant et un milieu offensif qui seront libres cet été…

En effet, selon the Sun, l’OM serait toujours intéressé dans l’optique de faire signer Anthony Martial qui sera libre en juin prochain. Déjà annoncé dans le viseur de l’OM cet hiver, l’attaquant français formé à Lyon a finalement décidé de rester à Manchester United jusqu’à la fin de son contrat malgré les sollicitations de l’Arabie Saoudite. Cependant, ce dossier comporte pas mal d’interrogations, Martial est blessé à l’aine et ne rejouera pas avant avril prochain au minimum et de plus l’attaquant est clairement en perte de vitesse. Ce dernier joue peu et marque de moins en moins. Lors des quatre dernières saisons, l’attaquant de 28 ans n’a marqué que 12 buts en 93 matchs de Premier League. A noter qu’en France, Monaco aimerait aussi faire revenir son ancien joueur qui avait été vendu pour près de 60M€ en 2015 !

💣💥#EXCL ❗🇫🇷 🇹🇷 #OM 🔵⚪❗

Marseille are monitoring the situation of French player Anthony Martial and Turkish player Yusuf Yazici. pic.twitter.com/1numJPiRnI — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 12, 2024

Yazıcı en fin de contrat avec le LOSC en juin

De plus, selon Ekrem Konur, « Marseille surveille la situation du joueur français Anthony Martial et du joueur turc Yusuf Yazici. » Yusuf Yazıcı, qui a même dépanné en attaque avec le LOSC cet été, sera lui aussi libre en juin prochain.

Le quotidien britannique expliquait déjà en janvier dernier. « L’intérêt pour Anthony reste élevé. Il n’est peut-être pas très populaire à Manchester United, mais des clubs européens s’intéressent à lui. L’Olympique de Marseille est en tête de liste et est en contact avec Manchester United pour un prêt d’Anthony en janvier. Le problème, c’est le joueur lui-même. Dans l’état actuel des choses, il prévoit de terminer son contrat et de reconsidérer ses options à l’été. Anthony considère que son prochain mouvement est crucial, il n’a donc pas l’intention de se précipiter pour prendre une décision sur son avenir. »

OM : Gattuso pas satisfait du mercato hivernal ?

Après un nul face à Metz vendredi, l’OM est huitième au classement et plus proche que jamais d’une crise.

L’Olympique de Marseille compte 21 points en 15 journées de championnat, soit le pire bilan pour un entraîneur de l’OM au 21ème siècle.

Gennaro Gattuso affiche le pire bilan statistique pour un entraîneur de l’OM au bout de 15 journées de LIGUE 1 au 21ème siècle. 😵🤏 Le constant est encore plus évident lorsque ce dernier est mis en comparaison avec les résultats de ses prédécesseurs ayants atteint ce total de… pic.twitter.com/0t1gHfTTvS — Massilia Zone (@MassiliaZone) February 10, 2024

Selon l’Equipe, l’entraîneur marseillais Gennaro Gattuso se plaindrait en interne du mercato hivernal. En effet il n’aurait pas souhaité le départ de Renal Lodi à Al-Hilal et était contre un départ de Jonathan Clauss également. Il souhaitait uniquement le recadrer pour son attitude et son investissement.

Le 29 janvier, à l’heure du déjeuner, Gattuso est revenu sur le sujet du mercato, devant un Pablo Longoria livide et un duo Medhi Benatia – Stéphane Tessier muet. Agacé par le départ de Lodi à Al-Hilal 🇸🇦, il n’a pas souhaité le transfert de Jonathan Clauss. Mais seulement le… pic.twitter.com/N62Qfw5t62 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) February 11, 2024

Un manque de cadre

Tous les cadres du vestiaires marseillais des dernières années sont partis : Mandanda, Payet, Sanchez, Guendouzi… Un élément qui a aussi dû décevoir le tacticien italien qui, on le sait, apprécie avoir des joueurs de caractère à sa disposition.

Dans un récent entretien à So Foot, Longoria s’est d’ailleurs exprimé sur le départ de Guendouzi :

« Mattéo est quelqu’un de très charismatique, avec une forte personnalité. En même temps, il arrivait à deux ans de la fin de son contrat, à un moment où il avait perdu du temps de jeu, et où sa valeur sur le marché risquait de décliner. Et puis, c’est aussi important de dire les choses: c’est Mattéo lui-même qui est venu me voir au mercato d’hiver en me disant qu’il fallait préparer son départ pour l’été suivant »

De plus, il a dû composer avec un effectif décimé par les blessures et la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Ce jeudi sera un jour décisif pour l’avenir de la saison de Marseille car l’OM affrontera le Shaktar Donetsk dans le Volksparkstadion à Hambourg (Allemagne). Ce match sera le barrage aller de l’Europa League et sera au combien important au vu des performances en championnat.