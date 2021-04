Vente : Bordeaux proposé aux Saoudiens ?

La Vente OM agite depuis plusieurs mois l’actualité de l’OM et particulièrement les réseaux sociaux. Bordeaux est dans une situation encore plus délicate, les Américains se sont retirés et le club devrait être racheté. Encore une fois, ce rachat a été proposé aux Saoudiens…

Si les aficionados de la Vente OM avancent un rachat pour mai prochain, le club de Bordeaux va lui changer de main à coup sûr. En effet, l’actionnaire majoritaire, King Street a annoncé le jeudi 22 avril qu’il « ne souhaitait plus soutenir le club et financer ses besoins actuels et futurs ». Le club a été placé sous la protection du Tribunal de commerce de Bordeaux, il va devoir trouver un repreneur. Selon le journaliste Romain Molina, le projet a été proposé au Saoudiens…

Le projet a été présenté aux Saoudiens — Molina

« Je sais qu’il y a des intermédiaires en Arabie Saoudite qui ont déjà proposé le projet. En ce moment c’est la mode. Tu vas dans le Golfe, à chaque fois c’est un peu le mirage de L’Orient, car ils ont plein d’argent et ça fait parler. Par contre, il y a pas mal d’intermédiaires dont un que je connais personnellement qui a présenté le projet à ses gars à lui en Arabie Saoudite. C’est normal, car pour un apporteur d’affaires un club de foot c’est potentiellement une belle commission, et en plus tu peux acheter au rabais. Est-ce que les Saoudiens sont à Bordeaux ? Je ne sais pas. Est-ce que le projet a été présenté à des Saoudiens ? Oui, je peux te le dire, car je connais personnellement un des mecs qui a présenté le projet. » Romain Molina – source : WebGirondins (27/04/2021)

Thibaut Vézirian affirme toujours que la vente de l’OM va être officialisée en mai prochain, alors que le président Pablo Longoria continue de démentir. Il l’a une nouvelle fois affirmé que le club n’était pas à vendre hier en conférence de presse.

QUAND IL Y A UNE VRAIE VENTE, ÇA NE SORT PAS DANS LA PRESSE — LONGORIA

La vente du club? C’est un sujet qui me surprend. J’ai lu beaucoup de choses sur la conférence de presse d’aujourd’hui… En janvier, McCourt a dit qu’il ne vendrait pas le club. Quand il est venu, pareil. Avec les supporters, il a dit qu’il ne le vendrait pas. Quand je parle avec lui, il me parle d’avenir. Beaucoup de gens veulent déstabiliser l’OM. Il y a beaucoup d’intermédiaires en France dans le business. Le club n’est pas à vendre. Quand il y a une vraie vente, ça ne sort pas dans la presse. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (28/04/2021)