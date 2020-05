Vente OM : « Plausible qu’un homme comme Bin Talal s’intéresse à Marseille… »

Raphaël Le Magoariec, spécialiste des sociétés du Golfe a évoqué la possibilité d’un éventuel rachat du club marseillais par un investisseur saoudien…

La semaine dernière Tutto mercatoWeb lâchait une bombe : Le prince Saoudien Al-Walid bin Talal serait en négociations avec Franck McCourt pour racheter l’Olympique de Marseille. Raphaël Le Magoariec, spécialiste des sociétés du Golfe n’est pas surpris par cette information qui juge « plausible »:

La situation marseillaise est top– Le Magoariec

« C’est tout à fait plausible qu’un homme comme Bin Talal s’intéresse à Marseille, surtout que la situation est top : ils sont qualifiés en Ligue des champions, sans que ce soit radieux économiquement, juge Raphaël Le Magoariec, spécialiste des sociétés du Golfe. Du moment que les rachats des businessmen saoudiens ne vont pas à l’encontre des intérêts du pouvoir et de MBS, il n’y a aucun souci. Surtout qu’un rachat de club européen, c’est tout bénef pour l’image d’une Arabie saoudite moderne et ouverte. » Raphael Le Magoeriec— Source: So Foot