Vente OM : Ajroudi s’avance… McCourt toujours inflexible ?

L’homme d’affaires Mohamed Ajroudi s’est exprimé hier et a exposé son ambitieux projet pour l’OM. Mais du côté du clan McCourt, la réponse ne varie pas…

Hier le journal le Parisien affirmait que les discussions pour la vente de l’Olympique de Marseille auraient bien débuté entre Frank McCourt et la banque d’affaires française Wingate, mandatée par Mohamed Ayachi Ajroudi. Ce dernier a fait le point sur les négociations en cours dans un entretien accordé au Figaro…

A lire : VENTE OM : AJROUDI RÊVE DE RONALDO ET DE ZIDANE !

Nous ne sommes pas pressés – Ajroudi

« Le vendeur dit qu’il ne veut pas vendre et l’acheteur veut acheter le moins cher possible. Le prix en face doit être celui de l’acheteur, pas celui du vendeur. (…) L’objectif est de se mettre autour d’une table pour discuter. Quel délai cela va prendre ? Cela ne dépend pas de moi. Nous ne sommes pas aussi pressés que l’on peut lire ou entendre. On veut faire un gentlemen’s agreement avec le propriétaire actuel. Le jour où il y a une passation, on reste ami. On ne veut pas faire un truc agressif. Nous ne sommes pas pressés. Nous avons notre équipe, on avance, sûrement. » Mohamed Ajroudi – source : Le Figaro

Aucun contact entre Ajroudi et McCourt ?

Pour autant, le clan McCourt ne change pas de ligne. Contactée par Europe 1, la porte parole de l’homme d’affaires américain dément catégoriquement tout début de négociation et tout contact avec Monsieur Ajroudi et ses associés pour le rachat d’un club «qui n’est pas à vendre de toute façon. » Le jeu de poker va continuer encore un moment…

🚨🚨⚽️ ACTUALISATION OM : Jointe par @Europe1 la porte-parole de Frank McCourt dément catégoriquement tout début de négociation / et tout contact ! / avec M. Ajroudi et ses associés pour le rachat d’un club «qui n’est pas à vendre de toute façon». #TeamOM @OM_Officiel ⚪️🔵 — Jean-François Pérès (@jfperes) July 9, 2020