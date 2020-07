Vente OM : Ajroudi affirme vouloir concurrencer le PSG et remporter la Ligue des champions !

Comme indiqué par l’AFP il y a quelques jours, le clan Mohamed Ayachi Ajroudi a bien mandaté une banque d’affaire pour entrer officiellement en discussions avec Frank McCourt pour le rachat de l’Olympique de Marseille. Au cours d’un entretien accordé au Figaro détaille son ambition pour le club marseillais.

Au cours d’un long entretien accordé au Figaro Mohamed Ayachi Ajroudi confirme avoir débuté des négociations avec Frank McCourt en vu d’un rachat de l’Olympique de Marseille. Il détaille également son projet pour le club marseillais : Concurrencer le PSG et remporter la ligue. des champions :

A lire aussi : Vente OM : Ajroudi? Molina y voit le « spectre de Kachkar » !

Détrôner le PSG ? bien sur !

« Je suis un gagneur et j’ai les ambitions qui vont avec. C’est le seul club qui a gagner la ligue des champions. La gagner c’est un rêve ! C’est dans les victoires qu’on rassemble encore plus autour de soi. C’est ça l’objectif. Ce n’est pas un objectif politique, l’Arabie contre le Qatar. (…) Détrôner le PSG ? bien sur ! Et gagner le championnat ce serait un plaisir. On veut entrer en compétition avec ce qui existe. Et gagner pourquoi pas la coupe d’Europe. (…) En terme de budget ce serait plus proche du PSG que de Lyon. Ce n’est pas une question de chiffres ou de montant mais de d’hommes capables d’apporter leurs compétences. Mais nous seront là pour leur faire face. » Mohamed Ayachi Ajroudi — Source : Le Figaro (09/07.2020)