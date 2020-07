Vente OM : Ajroudi? Molina y voit le « spectre de Kachkar » !

Le projet de rachat incarné par Mourad Boudjellal prend de l’épaisseur bien que la communication soit revue à la baisse. Selon Romain Molina, Mohamed Ajroudi, l’homme d’affaires

Après des jours de communication intensive de la part de Mourad Boudjellal, place au calme des négociations…

J’AI DES AMIS Qu’IL A ESCROQUÉS — MOLINA

Romain Molina, journaliste indépendant invité à parler de la vente OM avec Manu Lonjon a décrypté le profil de Mohamed Ajroudi, l’homme d’affaires franco-tunisien qui serait derrière ce projet. Selon lui, ce n’est pas quelqu’un de très sérieux…

