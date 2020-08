Vente OM : « Ajroudi ne lâchera pas et pourrait retenter sa chance en janvier 2021… »

Extrait de notre émission estivale « L’apéro Mercato » de ce jeudi 30 juin 2020 avec le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti et Mourad Aerts (journaliste FCM). Ils évoquent les dernières informations de la Vente OM et du clan Ajroudi

Journaliste à La Provence, Fabrice Lamperti a suivi de près le dossier de la Vente OM. L’équipe d’Ajroudi pourrait patienter et revenir à la charge plus tard concernant le rachat de l’OM.

ils pourront revenir plus tard – fabrice lamperti

« J’ai discuté avec un membre du clan Ajroudi hier encore. Il me disait qu’il y avait cette offre mais que si McCourt l’a rejeté, ce qui semble être la tendance, ils pourront revenir plus tard. Ils ne lâcheront pas définitivement l’affaire. Parce qu’ils pensent que l’OM va dans le mur d’un point de vue financier. Qu’ils se disent qu’ils verront comment la saison évolue et peut-être qu’en janvier Franck McCourt reviendra sur sa décision. Ce n’est pas fini. » Fabrice Lamperti – Source : FCMarseille (30/07/2020)

