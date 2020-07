Vente OM : Ajroudi veut faire revenir Bernard Tapie dans le club…

Après le message clair envoyé par le clan McCourt, voici la réponse de Mohamed Ayachi Ajourdi via un cabinet de juristes suisse…

Le communiqué est daté du 23 Juillet 2020, il précise la démarche du projet de rachat: « Depuis le 16 mars 2020, notre firme Greenberg, Hornblower, Deschenaux & Partners, LLP représente les intérêts de M. Mohamed Ayachi Ajroudi et de ses investisseurs. M. Ajroudi est un acheteur non seulement très crédible financièrement, mais très prestigieux sur le plan international et dont l’éthique ne peut être remise en cause. »

Le communiqué tape sur le président Eryaud mais indique aussi le montant dont Monsieur Ajroudi est prêt à s’acquitter afin de racheter l’OM. De plus, l’on y apprend que le clan Ajroudi a aussi comme objectif d’installer Bernard Tapie, ancien président emblématique du club phocéen, au sein de leur futur comité de direction.

Bernard Tapie dans le comité du Club

« Notre client, M. Ajroudi considère que personne ne connaît mieux le Club que M. Bernard Tapie, c’est pourquoi il souhaiterait sa présence dans le comité du Club, pour autant qu’il le souhaite et que l’ICFC-UEFA le permettent ». Communiqué des représentants de Mohamed Ajroudi – source : FootMercato (24/07/2020)