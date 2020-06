Vente OM : Bernard Tapie, totalement favorable à la venue de Boudjellal !

Ce samedi, Bernard Tapie a publié une tribune dans Nice-Matin, apportant son soutien au projet de Mourad Boudjellal. Selon l’ancien président de l’OM, l’ex-dirigeant toulonnais saura faire à la tête du club !

Ce vendredi, Mourad Boudjellal a annoncé qu’il faisait parti d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille. Une nouvelle qui a animé les réseaux sociaux !

Il faut un taulier et il est de cette trempe — TAPIE

Bernard Tapie a évoqué cette possibilité dans une tribune publiée ce samedi dans Nice-Matin. L’ancien président de l’OM a complimenté Mourad Boudejllal et le croit capable d’endosser le rôle de dirigeant.

« Il n’y a aucun élément qui laisse à penser que McCourt est vendeur. Il faut donc rester très prudent dans ce dossier. Attendre des confirmations et lever tous les doutes.Saoudiens, Martiens, qu’importe le pognon. Il faut un taulier et il est de cette trempe. Croyez-moi sur parole, il saura faire… (…) On ne peut pas dire que c’est un inconnu dans la région. Il a démontré ses compétences pour diriger un club de sport. Franchement, ça ne serait pas une mauvaise nouvelle. Il va y arriver. Mais qu’il fasse gaffe quand même. Car s’il reprend Marseille, je reprends le Sporting Toulon ! »