Vente OM: « Bien sur qu’il y a des rumeurs… »

C’est une nouvelle fois la rumeur qui gonfle sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Selon certains comptes Twitter, l’OM serait vendu et cela aurait été confirmée par des groupes de supporters dont les South Winners. Pour notre journaliste, Nicolas Filhol, malgré l’existence de ces bruits de couloirs, on ne peut toujours rien infirmer ou confirmer.

Tout va pour le mieux pour l’Olympique de Marseille d’un point de vue sportif. Deuxième du classement en Ligue 1 Uber Eats, en lice pour une demi-finale de compétition européenne, la fin de saison des olympiens s’annonce palpitante autant pour le club que pour ses supporters. Si cette fin d’exercice sera très suivie, il y a un autre sujet qui revient sur le tapis et qui pourrait enflammer une nouvelle fois les suiveurs de l’Olympique de Marseille : la vente OM.

À lire également. : Mercato OM : Négociations à venir avec Pulgar ?

Alors que les rumeurs s’étaient quelque peu calmées les derniers temps, de nouvelles informations sont apparues sur les réseaux sociaux les derniers jours et plus particulièrement sur Twitter. Plusieurs comptes affirment que la vente du club aux saoudiens serait effective et que cela aurait été confirmée par des groupes de supporters dont les South Winners. Cette théorie serait appuyée par le tweet de Samia Ghali, adjointe à la mairie de Marseille qui a tweeté sur le club juste avant le match contre Nantes. Lors de notre émission d’hier, Nicolas Filhol, journaliste à Football Club Marseille a évoqué ce sujet :

« Bien sur qu’il y a des rumeurs, tous les gens qui suivent l’OM savent très bien que la rumeur c’est que les South Winners affirment que la vente leur a été confirmée, on a tous entendu ces rumeurs. Mais vu qu’on a des rumeurs sur la vente OM depuis 1 an et demi, 2 ans, moi je reste dans l’expectative, j’attends de voir la réalité parce que les rumeurs on en a eu, là, ça repart, ça reflambe (…) Il est vide ce tweet, tu peux faire dire ce que tu veux à ce genre de tweet ». Nicolas Filhol – Source : Football Club Marseille (25/04/2022)

Ici, c’est #Marseille

Ici, c’est l’#OM

Ici, c’est un club animé par le bruit de ses virages

Quand on choisit un club comme #OM, on n’a pas d’autres choix que l’aimer, tout lui donner et le faire réussir. C’est ainsi que l’histoire doit continuer de s’écrire

A la victoire #OMFCN pic.twitter.com/ZdX8jeCqgO — Samia GHALI (@SamiaGhali) April 20, 2022

Vézirian continue d’affirmer que la vente est faite !

Faisant parti des journalistes qui ont été les lanceurs de cette information sur la vente OM, Thibaud Vézirian continue de tenir sa ligne et affirme que la vente du club est actée depuis plusieurs semaines. Interrogé à travers sa chaine Youtube sur cette rumeur de confirmation des supporters, l’ancien journaliste de l’Équipe a réaffirmé ses informations :

« Pourquoi vous avez entendu parler de la vente ? Parce que ça y est, ça a fait son chemin et ça fait parler jusque chez vous (les supporters, ndlr) et non plus seulement dans le milieu des affaires et du foot. Ça se confirme de partout. (…) Motus et bouche cousue concernant l’officialisation, je veux la fêter avec vous et ce sera cool de faire ça. Je vous ai spoilé en disant que l’OM était vendu, j’ai eu raison, maintenant je ne vous spoile plus le reste. Ils font leur spectacle et leur story-telling. (…) Je ne veux surtout pas leur gâcher le spectacle de l’annonce, qu’ils fassent tout cela » Thibaud Vézirian – Source: Youtube (24/04/2022)À lire également : Mercato OM : Une porte anglaise s’ouvre, une autre se ferme pour Caleta Car ?