Vente OM : Bonne nouvelle pour McCourt concernant la valeur du club !

La valeur de l’OM ne cesse d’augmenter, le club serait aujourd’hui estimé entre 359 et 400 millions d’euros selon le réseau de cabinet de conseils comptables, KPMG.

Alors que Pablo Longoria fait tout pour assainir les finances du club, la valorisation de l’OM est en train d’exploser. Chaque année, Football Benchmark, la branche football de KPMG sors un classement sur la valorisation des clubs et l‘OM a fait son entrée dans le classement European Elite 2023.

Grâce aux nouvelles estimations du cabinet, en 2023, le club olympien figure à la 32e place des clubs les plus chers du monde, selon KPMG.

Un progrès confirmé par l’étude de BrandFinance

Avant KPMG, c’état le cabinet de conseil en évaluation de marque, BrandFinance qui avait observé la progression fulgurante de l’OM. Le club de Franck McCourt serait le 5e club de football européen ayant connu la plus grosse croissance, cette saison. Le cabinet a estimé qu’entre 2022 et 2023, la valorisation de l’Olympique de Marseille avait progressé de plus de 139 %.

Si les chiffres changent d’une étude à l’autre, estimé à 379 millions d’euros par Football Benchmark, à 458 milions par BrandFinance, la progression de l’OM en termes de valorisation ne fait aucun doute.

Franck McCourt, s’il cherche à vendre le club, pourrait surfer sur cette vague pour faire une énorme plus value sur l’OM, qu’il avait acheté pour environ 40 million d’euros en 2016.

Dans un live sur Twitter, le journaliste indépendant Romain Molina a évoqué ce sujet brûlant. Il explique ainsi que les Saoudiens ont bien l’intention de racheter des clubs en Europe mais qu’ils n’ont pas l’intention de surpayer…

Si McCourt pense qu’il peut vendre l’OM 1 milliard…

« Les Saoudiens ne sont pas stupides. Les gens croient que s’ils paient beaucoup d’argent pour quelque chose, ils accepteront n’importe quoi. (…) Ils vont acheter plus de clubs en Europe, c’est certain ! mais pour le moment ce que demande Marseille, personne n’achètera à ce prix ! Si le propriétaire de Marseille croit qu’il peut vendre le club pour je ne sais combien de millions ou un milliard, personne n’achètera le club. mais L’Arabie Saoudite achètera d’autres clubs… »