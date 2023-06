Vente OM : Riolo livre une nouvelle information…

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

Le fantasme d’une vente de l’Olympique de Marseille a refait surface sur les réseaux sociaux. Dans l’émission l’After Foot sur RMC, le journaliste Daniel Riolo a révélé une nouvelle information ce lundi soir concernant la CMA CGM

Le hashtag #venteOM a refait surface sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Dans l’émission l’After Foot, l’éditorialiste de RMC Sport Daniel Riolo révélé une information concernant l’implication de la CMA CGM, nouveau sponsor de l’OM.

A lire aussi : Mercato : Gallardo à l’OM ça chauffe ! Payet règle ses comptes !

« J’avais parlé il y a quelques mois d’un possible rachat de l’OM par la CMA CGM et j’ai reçu un appel la semaine dernière d’un des bras droit de Jacques Saadé (président de la CMA CGM, ndlr) qui m’a dit que je pouvais arrêter d’en parler car cela ne se fera jamais », explique-t-il avant de poursuivre. »Il m’a dit qu’il n’achètera jamais l’OM. (…) Vous avez tous vu que le fameux hashtag #venteOM est reparti de plus bel sur les réseaux sociaux. Je suis désolé, mais je ne comprends pas certaines personnes peuvent croire que si l’on avait la moindre information on n’en parlerait pas, » a déclaré le journaliste sur les ondes de RMC Sport.

A lire aussi : Mercato OM : Coach, Bouhafsi confirme la priorité et écarte une piste !

Rolland Courbis remet une pièce dans la chaine vente OM

Ces derniers jours, Rolland Courbis a relancé les informations autour de la vente de l’Olympique de Marseille. L’ancien coach et maintenant consultant sur RMC a évoqué la possibilité que l‘Arabie Saoudite se positionne pour le rachat du club.

« Non seulement je pense que les Saoudiens peuvent racheter l’OM rapidement, mais en plus, si on se met à chercher quel pourrait être l’entraîneur idéal pour conduire leur projet… Si on se demande quelle serait la meilleure personne pour diriger l’OM, quelqu’un qui connait la ville, qui connait ce club. Une personne compétente, d’origine marseillaise ? Alors c’est vrai, on peut penser à moi. Mais je vous le promets, ça ne sera pas moi (rire). Mais je pense à un autre Marseillais, du 15e arrondissement, comme moi. Et il s’appelle Zinedine Zidane« , avait lâché Rolland Courbis sur RMC.