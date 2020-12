Vente OM – Boudjellal affirme que McCourt va vendre le club !

Invité dans le Moscato show, Mourad Boudjellal a évoqué son ambition de devenir le président de l’OM. Il estime que le club va être vendu bientôt mais pas forcément à Mohamed Ajroudi…

Mourad Boudjellal évoque le projet de rachat de l’OM qui est toujours en cours selon lui. Il estime que McCourt va vendre dans peu de temps…

Je pense que l’OM va se vendre mais je ne peux pas garantir que ça sera à nous — Boudjellal

« Quand je me lève le matin je vois la méditerranée et McCourt voit l’Atlantique. Beaucoup d’amis à Marseille m’ont poussé pour que je reprenne le club. J’ai besoin de quelqu’un car McCourt veut de l’argent, mais il n’y a pas forcément besoin d’avoir des fonds du Qatar. Je suis quelqu’un de fidèle, si Mohamed Ajrourdi lâche le projet car c’est avancé, il y a eu des discussions et une offre qui a été faite, il y en a d’autres. Je pense que l’OM va se vendre mais je ne peux pas garantir que ça sera à nous. Pourquoi ? Car cela peut devenir un gouffre pour Franck McCourt, quand vous avez un stade vide, quand vous avez un diffuseur qui dit je ne vais pas payer et que vous avez dit on va prendre des points en Europe… Au bout d’un moment, McCourt a complétement changé d’avis et les américains viennent faire de l’immobilier pas du sport. » Mourad Boudjellal – source : RMC (01/12/2020)