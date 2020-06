Vente OM : Boudjellal fait un parralèle (surprenant) entre Ajroudi et Gérard Lopez !

Extrait de notre entretien avec Mourad Boudjellal ce lundi dans l’émission Débat Foot Marseille. Ce dernier évoque une campagne de déstabilisation à l’encontre de Mohamed Ayachi Ajroudi, l’homme d’affaire franco-tunisien derrière le projet de rachat de l’OM. L’ancien président du RCT fait ainsi le parallèle avec Gérard Lopez qui avait également subi de nombreuses critiques dans les médias lorsqu’il souhaitait racheter l’Olympique de Marseille :

« Il a connu des échecs, mais je crois que tout le monde en a déjà connu non ? Moi, je me souviens que la dernière fois où l’OM a été mis en vente, il y avait un candidat en face du groupe McCourt / Eyraud qui s’appelle Gérard Lopez. Et je me souviens de toute la campagne de destabilisation qu’il y a eu derrière lui. On expliquait qu’il n’avait pas d’argent, qu’il avait un passé sulfureux, presque d’escroquerie, et puis « ouf, on a échappé à l’escroc Gérard Lopez… » Et à l’arrivée, il n’est pas mauvais Gérard Lopez, non ? Ils sont pas trop mal à Lille, les gens sont payés tous les mois, son club est pas trop mal géré, il est devenu un président important de Ligue 1, Il est pas mal ce Gérard Lopez finalement. Mais c’est bizarre, ce n’est pas du tout ce qu’on entendait de lui lorsqu’il était un possible acquéreur de l’OM, donc voilà, on le sait, cela fait partie du jeu.Vous savez si demain on doit rentrer dans les détails, nous aussi on a beaucoup d’informations sur l’OM qu’il n’est pas nécessaire d’étaler sur la place publique. Mais je peux vous dire que les gens avec qui je travaille ont beaucoup de renseignements » Mourad Boudjellal – Source : Football Club de Marseille (29/06/2020)

Retrouvez l’intégralité de l’Interview de Mourad Boudjellal ci dessous :