Vente OM : Boudjellal met la pression sur McCourt !

Ce vendredi, Mourad Boudjellal s’est exprimé une nouvelle fois sur la vente de l’Olympique de Marseille. Celui qui pourrait devenir le président du club met la pression sur McCourt.

Après quelques jours de silence, Mourad Boudjellal a une nouvelle fois parlé aux médias du projet de rachat de l’Olympique de Marseille.

s’il ne vend pas, il a une obligation vis-à-vis des Marseillais — BOUDJELLAL

Celui qui pourrait devenir le prochain président du club a évoqué les récents démentis du clan McCourt. Il affirme qu’ils ne lui mettront pas « un pistolet sur la tête » pour qu’il vende mais que s’il décide de conserver le club, il devra faire le nécessaire…

« Les gens me connaissent. C’est un grand projet. Je ne dis pas qu’il va aboutir. Celui qui a la réponse, c’est monsieur McCourt. Nous ne lui mettrons pas un pistolet sur la tête. C’est son entreprise. Il peut vendre ou ne pas vendre. Mais s’il ne vend pas, il a une obligation. Quand on est propriétaire de l’OM, on a une obligation vis-à-vis des Marseillais. Avant d’entrer dans ce projet, j’ai bien vérifié les personnes avec qui j’étais. Je crois que j’ai un historique et je suis sûr de moi. Les prochaines échéances? Là, ça joue au poker. Moi, je ne sais pas jouer au poker. Au niveau des jeux de cartes, je ne suis pas très bon, je sais jouer à la bataille mais pas au poker. Je laisse faire les spécialistes. Mais je le répète, 130 millions de pertes, c’est beaucoup. Aujourd’hui, le besoin n’est pas urgent en trésorerie car c’est du « bilantiel ». On est là. »

Mourad Boudjellal – Source : RMC Sport (10/07/2020)