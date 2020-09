Vente OM – Boudjellal : « on aura bientôt des choses à dire !»

Beaucoup plus discret depuis plusieurs semaines, le projet de rachat de l’OM mené par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi pourrait revenir dans les médias. C’est l’ancien président du RCT qui l’annonce…

Selon Le Parisien, cette histoire de Vente OM n’est pas encore terminée. Le quotidien précise que la banque Wingate « ne souhaite pas communiquer en l’état du process ». par contre, Mourad Boudjellal s’est a confié au journal : « on aura bientôt des choses à dire. » De plus, une source proche de ce dossier affirme : « On revient à une communication frugale, ça ne sert à rien de se disperser. Mais on bosse. »

Le clan McCourt reste inflexible et rejette l’idée d’une vente. Reste à savoir si cette histoire va repartir de plus belle ou si toute cette histoire a fini par lasser les supporters marseillais…