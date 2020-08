Vente OM : Boudjellal se fait à nouveau recadrer !

Claude Joye, le président du Sporting Toulon (N2), a tenu à clarifier la situation sur un éventuel retour de Mourad Boudjellal aux commandes du club. Une chose est sure, ce n’est pas d’actualité…

Ce vendredi 14 août, Mourad Boudjellal a mis un terme à ce qu’on peut appeler le feuilleton de l’été à l’OM : le rachat du club.

Longtemps associé à Mohamed Ajroudi, l’homme d’affaires franco-tunisien, pour reprendre l’Olympique de Marseille à Frank McCourt, l’ancien président de Toulon a tancé la communication de ce dernier, dans un entretien à RMC. « Je trouve honteux tous ces communiqués qui sont sortis et que je découvre dans la presse comme tout un chacun. Cela devient un peu indécent donc je me désolidarise complètement de cette façon et cette manière de communiquer ».

Une sortie médiatique forte, qui aurait pu donner des idées à certains. En tout cas, pas à Claude Joye, le président du Sporting Toulon, qui ne voit pas l’ex homme fort de Toulon revenir dans son club.

Son arrivée n’est plus d’actualité — Claude Joye

« Son arrivée n’est plus d’actualité. Il a dit avoir abandonné le dossier et ce n’est plus possible. Le Sporting n’est pas un club de remplacement, c’est un premier choix ou rien. On le voit aujourd’hui avec l’OM, les passages en force, ça ne marche pas ».

Claude Joye – Source : Var Matin



Bien évidemment, Boudjellal n’a pas pu se passer de lui répondre. Il affirme même qu’il reviendra au Sporting un jour.

« Ce sont deux dossiers différents, mais j’irai un jour au Sporting. Et ce sera le jour où il n’y aura plus Claude Joye ».

Mourad Boudjellal – Source : Var Matin