Vente OM : Boudjellal y croit, 3 nouvelles suspicions de cas de Covid, Labrune président de la LFP ?… Les 3 infos OM du jour

1 – L’OM annonce 3 nouvelles suspicions de cas de Covid-19 !

L’Olympique de Marseille vient d’annoncer via un communiqué sur leur site officiel trois nouvelles suspicions de cas de Covid-19 au sein de l’effectif professionnel :

L’Olympique de Marseille vient d’apprendre que 3 nouvelles suspicions de cas de #COVID19 ont été détectées au sein de son effectif professionnel. Le club a contacté ce jour la commission @LFPfr prévue à cet effet. » Communiqué officiel de l’OM

2 – Ex OM : Vincent Labrune candidat à la présidence de la LFP ?

Après Jordan Amavi, Valentin Rongier, Maxime Lopez, Steve Mandanda et Dimitri Payet, l’OM aurait donc très certainement trois nouveaux cas de coronavirus dans son effectif professionnel. Le match de dimanche à Brest est d’ores et déjà menacé.

Il est de retour ! Vincent Labrune a été parrainé par les syndicats de club pour devenir membre indépendant du conseil d’administration de la ligue. Une première étape vers la présidence de la LFP ? Selon une info de la Marseillaise, Vincent Labrune a obtenu le parrainage des 2 syndicats de club (Première ligue et l’UCPF). Ce soutien lui permettra de siéger en tant qu’indépendant au conseil d’administration de la ligue de football professionnel. L’un des membres du CA sera élu à la tête de la ligue lors des élections prévues le 10 septembre. La présidente actuelle Nathalie Boy De La Tour ne se représentera pas. A LIRE AUSSI : OM : Anigo et le bluff de Labrune En plus de Vincent Labrune, 4 autres dirigeants, anciens ou toujours en fonction ont obtenu le parrainage : Gervais Martel, Alain Guerrini, François Morinière, et Michel Denisot. Ce dernier, ancien président du PSG est lui aussi intéressé par le poste de président de la Ligue de Football Professionnel. Il pourrait trouver sur sa route Vincent Labrune, qui a dirigé l’OM de 2011 à 2016, dans un duel entre anciens présidents des 2 clubs phares de L1. Le conseil d’administration à jusqu’au 10 septembre pour trancher entre les potentiels candidats. 3 – Vente OM – Boudjellal : « Ça va se faire »

Au cours d’un entretien accordé à La Provence, Mourad Boudjellal a confirmé qu’il était toujours présent dans le dossier de rachat de l’OM aux côtés de Mohamed Ajroudi. Il se veut même optimiste et confiant…

Interrogé dans les colonnes du journal La Provence ce mardi, l’ancien propriétaire du RCT Mourad Boudjellal a confirmé qu’il n’avait pas abandonné le projet de rachat de l’OM emmené par l’homme d’affaire Franco-Tunisien Mohamed Ajroudi. Il se montre même très optimiste et confiant :

Je suis totalement serein — Boudjellal

« Aujourd’hui tout va dépendre des joueurs vendus, de ces 70 millions d’euros à trouver. L’OM est dans une situation économique un peu arrangée et je pèse mes mots, pour des raisons que je ne peux pas dire. (…) Je dis qu’on a été très gentil avec l’OM (référence à la DNCG, ndlr) parce que c’est un club qui compte dans le paysage médiatique. Apparemment plus que Lille… Sinon ce serait aller beaucoup plus vite… Mais ça va se faire. Je suis totalement serein. J’ai l’air prétentieux de dire ça mais je sais qu’on vas y arriver. (…) Ça se fera d’ici la fin de l’année, j’espère avant fin décembre. Mais il y aura sûrement des rebondissements. Vous avez compris que ce sera un feuilleton » Mourad Boudjellal – Source La Provence