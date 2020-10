Vente OM : Ce dernier projet auquel s’accroche peut-être McCourt…

Extrait du dernier Débat Foot Marseille ce mardi. Nos journalistes redeviennent notamment sur les déclarations de l’ex président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu concernant la Super League européenne qui pourrait voir le jour dans les deux ans à venir. Un projet pourrait jouer dans le dossier de la Vente OM.

L’ex président du Barca, Bartomeu a lâché un bombe lors de sa dernière conférence presse en révélant que les Blaugranas avaient « approuvé hier (lundi) lors conseil d’administration les conditions requises pour faire partie d’une Super Ligue européenne. La décision de jouer cette compétition doit être ratifiée par la prochaine assemblée. »

Selon lui cette Super Ligue européenne des clubs « garantira la pérennité (économique) du club ».

Comme nous l’avion déjà évoqué sur Football Club de Marseille il y a plusieurs mois ce projet de « Super Ligue » pourrait également jouer un rôle majeur dans le dossier de la vente de l’OM. Compte tenu du désastre financier dans lequel se trouve l’OM, pourquoi donc Frank McCourt s’accroche-t-il encore au club marseillais ? Nos journalistes répondent à cette question dans le dernier Débat Foot Marseille à dont vous pouvez visionner l’extrait en images ci-dessus.

C’est donc une hypothèse qui me parait crédible — Mourad Aerts

« On sait que c’est un projet qui intéresse énormément Jacques Henri Eyraud. C’est une hypothèse par élimination. Car, pourquoi McCourt vient à l’OM ? D’abord pour des projets immobiliers, or ces derniers sont tombés à l’eau. Ensuite c’était pour les nouveaux droits TV. Ce n’était finalement que 20 M€ en plus, mais là aussi ça tombe à l’eau avec l’affaire Media Pro. Donc après tu te dis : Mais, pourquoi il reste là ? Quel est son intérêt ? Le football c’est pas son truc, il s’en fout. Donc qu’est-ce qui peut à l’avenir justifier du fait qu’il veuille toujours s’impliquer dans l’Olympique de Marseille ? Le seul truc, c’est ce projet dont Jacques Henri Eyraud a déjà parlé et dans lequel il s’est beaucoup impliqué, pour lequel il se mouille dans les institutions. Et bien c’est la Super Ligue Européenne. C’est donc une hypothèse qui me parait crédible. On rappelle que Eyraud avait dit : « C’est le sens de l’histoire ». Ce genre de projet c’est très Jacques Henri Eyraud. « Ça fait en sens » donc pour le paraphraser encore… » Mourad Aerts – Source : FootballClubMarseille.fr

