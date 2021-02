Vente OM : « C’est en bonne voie, mais une vente ça ne tient à rien, ça peut capoter au dernier moment! »

La rumeur de vente de l’Olympique de Marseille agite toujours autant l’actualité. Ce mercredi après la qualification en 16es de finale de Coupe de France face à Auxerre, l’Olympique de Marseille a mis le journaliste Thibaud Vézirian en demeure.

Dans l’émission Débat Foot Marseille lundi, notre consultant Jean-Charles de Bono s’est exprimé concernant la vente du club. L’ancien joueur de l’OM espère réellement que le club sera vendu. Il en a également profité pour lâcher une piste…

Dans 10 jours je vous balance la vérité — jean-charles de bono

« J’espère que le club sera vendu. Aujourd’hui on en parle, on sait des choses mais tant qu’on est pas à 100% de les savoir, on ne peut pas les divulguer, mais c’est en bonne voie. Mais une vente ça ne tient à rien, ça peut capoter au dernier moment. Je vous promet que dans 10 jours je vous balance la vérité, je ne dis plus rien. Ce qui serait bien, c’est que Frank McCourt se mette devant un écran et dise la vérité. Qu’il dise que le club n’est pas à vendre, les communiqués ne suffisent pas. Le problème c’est qu’il laisse cramer la source constamment. Moi j’aimerais bien le voir devant une chaîne télé et dire si le club est à vendre ou non. Tout le monde sera plus tranquille. » Jean-Charles de Bono – Source : Débat Foot Marseille (11/02/2021)