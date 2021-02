Vente OM – Un journaliste y croit toujours : « on connaît les démentis, on sait ce que ça veut dire… »

Ce mercredi après la rencontre face à Auxerre, La Provence nous informait que Thibaud Vezirian était mis en demeure par le club. Malgré tout, Dominique Grimault y croit encore !

L’ancien journaliste de M6 et directeur d’OM TV s’est une nouvelle fois exprimé sur la vente de l’Olympique de Marseille sur le plateau de la Chaîne L’Equipe.

Ils attendent évidemment, on y reviendra dans les prochaines semaines, la vente du club — GRIMAULT

Malgré les démentis et la mise en demeure de Thibaud Vezirian, il y croit encore et pense que dans les prochaines semaines, il pourrait se passer quelque chose…

« Je pense très honnêtement que les supporters de l’Olympique de Marseille attendent autre chose qu’une qualification en Coupe de France. Ils attendent évidemment, on y reviendra dans les prochaines semaines, la vente du club. Voilà, je voulais le dire… Vous savez on dit que la patience est l’art d’espérer. Espérons encore… Les démentis ? Oui bien sûr, on connaît les démentis, on sait ce que ça veut dire » Dominique Grimault – Source : La Chaîne L’Equipe (10/02/2021)