Vente OM : Des médias étrangers s’enflamment sur la rumeur Al‑Walid ben Talal !

C’est la rumeur OM de la semaine : le rachat de l’Olympique de Marseille par l’homme d’affaires Al-Walid ben Talal. A l’international, l’information a également beaucoup tourné !

Sur les réseaux sociaux, cette rumeur concernant un rachat de l’Olympique de Marseille par l’homme d’affaires Al-Walid ben Talal a pris de l’ampleur. Tous les comptes et médias suiveurs du club partagent les dernières informations à ce sujet.

Tunisie, Moyen-Orient, Golf, Angleterre…

Cependant, ils ne sont pas les seuls à en parler. En effet, même à l’étranger, les médias évoquent ce probable rachat du club par le milliardaires saoudiens… A commencer par le Golf où une vidéo a été publiée sur le compte de Kooora, un média des Emirats Arabes Unis.

En Tunisie, l’information a également tournée avec quelques précisions… Notamment le probable rôle de Tarek Ben Ammar qui serait un proche du prince Al-Walid ben Talal.

Je cite: « L’information n’est pas la moindre car elle provient d’un journal italien propriété de Michele Critiello, associé de l’homme d’affaire franco-tunisien, Tarak Ben Ammar, connu pour être un proche du prince Al-Walid ben Talal » https://t.co/A4CeNxNzID — Shavinz (@ShavinzCS) May 8, 2020

En Angleterre et au Moyen-Orient, les articles et vidéos se multiplient à ce sujet… D’autant plus que Newcastle a été lié aux Saoudiens il y a peu.

Saudi’s Prince Al-Waleed Bin Talal to purchase football club Olympique de Marseille https://t.co/Z093rxSiMo — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) May 8, 2020