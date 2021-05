Vente OM: Des négociations avancées ?

Hier, le consultant pour le média Maritima Jacques Bayle, a annoncé être au courant de « négociations avancées », concernant la vente de l’Olympique de Marseille.

Depuis près d’un an, les rumeurs sur la vente de l’Olympique de Marseille s’amplifient… Et encore plus ces derniers jours puisqu’un certain Thibaud Vézirian annonçait un dénouement au mois de mai 2021. Pour le moment, aucune officialisation de vente de la part de Frank McCourt. Et le consultant Jacques Bayle, vient de remettre une pièce dans la machine, évoquant des « négociations avancées ».

Le club n’est pas encore vendu– Bayle

A LIRE : Vente OM : « McCourt a dit aux supporters qu’il reviendrait bientôt à Marseille pour dire que le club n’est pas à vendre ! »

Il s’est expliqué dans une vidéo publié par le média Maritima :

« J’ai eu des informations, même si je n’ai pas de preuves, de la part de certaines personnes, qui me paraissent très intéressantes. C’est pourquoi j’en ai parlé sur les réseaux sociaux, notamment sur twitter. Les informations proviennent, des personnes qui ne sont pas forcément dans le monde du football, en France. Je n’ai pas parlé de vente, le club n’est pas encore vendu, mais les négociations seraient bien avancées. Peut-être que c’est fait… mais je ne sais pas donc je ne parle pas. En revanche, il y aurait bien des négociations. » Jacques Bayle– Source : Maritima