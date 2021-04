Vente OM – Di Meco fustige McCourt ! « S’il a une bonne offre, il partira en courant! »

Le projet McCourt, déjà plus crédible depuis longtemps aux yeux de nombreux supporters, semble avoir pris du plomb dans l’aile cette année, au point de perdre la confiance de certains anciens olympien comme Eric Di Meco.

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Franck McCourt ne cesses de clamer qu »il n’a pas l’intention vendre le club marseillais. L’Américain a perdu la faveur des Marseillais qui le voyaient comme un potentiel sauveur à son arrivée en 2016, à commencer par Eric Di Meco.

di meco ne croit plus mccourt

Présent dans le Super Moscato Show sur RMC, Eric Di Meco parle à nouveau de l’enfumage de McCourt lors de sa venue à Marseille et ne voit en ses paroles qu’un tissu de mensonges…

« On a compris maintenant. Même si l’actionnaire est venu nous enfumer à Marseille, en nous expliquant, à terme (l’objectif) c’était de retrouver la Ligue des Champions… Quand tu poses la question sur Kamara et qu’on t’explique que s’il y a des sous, on te le vend, tu as tout compris… Plus personne n’est dupe à Marseille. Moi j’ai toujours un doute sur le fait de vouloir de garder le club longtemps, parce que je me dis, peut-être, qu’il veut remettre les comptes à flot et s’il a une bonne proposition, il partira peut-être en courant… Dans un projet où il n’y a pas de moyens, où il faut vendre pour recruter et recruter moyen… On jugera l’année prochaine… » Eric Di Meco – Source: RMC (29/04/2021)