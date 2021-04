Vidal et Almada, Sakai out et l’avenir de Benedetto… les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du jeudi 29 avril !

Vidal et Almada bien dans le viseur ?

En conférence de presse ce mercredi, Pablo Longoria a donné les orientations du prochain mercato. Si le président n’a pas voulu confirmer le nom de Thiago Almada, il a confirmé qu’il y aurait un mélange de joueurs d’expérience et de jeunes prospects !

On va faire un mix avec des joueurs expérimentés et des jeunes joueurs, des « pépites »

« Je n’aime pas parler de manière individuelle de joueurs tant que l’opération n’est pas conclue. On travaille beaucoup sur le marché pour nous positionner sur des joueurs qui sont des premiers choix. Beaucoup de noms qui vont sortir dans la presse seront vrais. On va faire un mix avec des joueurs expérimentés et des jeunes joueurs, des « pépites » comme on dit, pouvant apporter de la fraicheur à l’intérieur du club. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)

Ce jeudi, le journal l’Equipe confirme la tendance mais aussi deux pistes sud-américaines. En effet, Arturo Vidal (33 ans, Inter Milan) et Thiago Almada (20 ans, Velez Sarsfield) seraient bien dans les listes de recrutement de Longoria et Sampaoli. Le premier dispose d’un contrat jusqu’en 2022 et n’entre pas vraiment dans le plans de Conte (il a quand même participé à 23 matches de Serie A cette saison). Par contre, l’international chilien bénéficie d’un énorme salaire qui ne correspond pas aux moyens de l’OM. Le second vient d’avoir 20 ans et dispose lui d’un contrat à plus long terme avec Velez jusqu’en 2023. Le meneur de jeu aura lui un salaire bien plus abordable mais le montant de son transfert devrait être élevé, au moins 12M€, chiffre qui pourrait monter jusqu’à 20M€. Dans les deux cas, l’OM doit faire face à de la concurrence et surtout des montants de salaire ou de transfert trop élevés.

Si tu vends et sais bien investir ensuite — Longoria

Longoria l’a expliqué, il faudra vendre avant de recruter. « Nous ne sommes pas dans une situation critique. Mais ce n’est pas le moment de demander un effort économique au propriétaire. Je considère la vente de joueurs, non comme une perte, mais comme une possibilité. Si tu vends et sais bien investir ensuite… »

Deux incertitudes et un forfait face à Strasbourg

Duje Caleta Car sera de nouveau disponible face à Strasbourg. Sampaoli pourra aussi compter sur Lucas Perrin et Boubacar Kamara, sortis sur blessure face à Reims, les deux minots seront opérationnels. Par contre, Hiroki Sakai est forfait pour ce match, il soufre du dos. Amavi n’est pas encore sûr de faire partie du groupe, il est incertain comme Pape Gueye qui a ressenti des douleurs et a raté l’entrainement ce jeudi.

Amavi et Gueye incertains

On a l’absence de Pape Gueye qui a eu des douleurs et qui ne s’est pas entrainé. Hiroki Sakai s’entraine à part, il ne sera pas disponible demain. Amavi s’est entraîné correctement toute la semaine mais avec autant de temps en dehors des terrains, il est encore loin de son niveau. » Jorge Sampaoli – source : conférence de presse (29/04/2021)

Thierry Laurey, le coach du RCSA, a lui aussi fait un point infirmerie. Il pourra compter sur le retour de Lamine Koné qui était touché au genou. Par contre, Lebo Mothiba, opéré d’un tendon du genou en août dernier ne fera pas son retour à l’entraînement avant début avril.

ON SE DIRIGE VERS UNE SAISON BLANCHE POUR MOTHIBA — LAUREY

L’entraîneur a annoncé un gros coup dur pour lui et l’un de ses joueurs. Touché au genou en août dernier, Lebo Mothiba avait un petit espoir de signer son retour dans le groupe pour le déplacement à Marseille… Malheureusement, il ne devrait pas être disponible de toute la saison.

« Lebo Mothiba, ça va être encore un petit peu long, on se dirige vers une saison blanche pour lui. Il a été arrêté trop longtemps. C’est dommage, car il nous aurait aidés dans notre quête de points. Mais on ne peut pas faire n’importe quoi » Thierry Laurey – Source : Conférence de presse (28/04/21)

Sampaoli fait le point sur les dossiers Benedetto et Almada

Jorge Sampaoli n’a pas voulu trop se mouiller. Il affirme vouloir garder Benedetto sans pour autant écarter son départ. Concernant Almada, il nie avoir les contacts même s’il connait le milieu de terrain argentin.

Dario (Benedetto) est un joueur important

« Je connais Dario très bien il a connu des irrégularités, il n’a pas assez de temps de jeu actuellement. Il n’y a pas beaucoup de profil buteur, Dario en est un. Je ne connais pas les décisions des joueurs, mais je pense que c’est un joueur important. Avec nous ou une autre équipe, il va marquer beaucoup de buts d’ici la fin de sa carrière. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (29/04/2021)

Almada, je ne confirme pas des contacts

« Almada, je ne confirme pas des contacts. Je connais très bien le joueur, on a de très bons rapports. C’est un joueur en développent avec un grand avenir. Je ne sais pas si le club a communiqué avec lui. Je suis concentré sur la fin de saison. C’est un jouer d’avenir, n’importe quel coach le voudrait, je l’apprécie beaucoup mais je ne sais pas si le club est entré en contact pour le prendre. Il deviendra un joueur important quand il va se consolider. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (29/04/2021)

