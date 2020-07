Vente OM : Eyraud et Al-Khelaïfi à la manœuvre pour discréditer le projet Ajroudi / Boudjellal ?

Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi portent un projet de rachat de l’OM. Ils ont décidé de médiatiser leur objectif et doivent faire face à de vives critiques…

Les déclarations de bonnes intentions de Mourad Boudjellal se heurtent à une réponse claire du propriétaire de l’OM, Franck McCourt. La porte parole de l’homme d’affaires américain a été catégorique, le club n’est pas à vendre. Cependant, comme aime à le rappeler l’ancien président du RCT, ce n’est qu’une question de prix. Et c’est là que l’incertitude sur la véracité du projet et surtout sur les moyens disponibles peut poser question.

A lire : BOUDJELLAL : « JE VAIS ARRIVER AU SPORTING CLUB DE TOULON ! »

Jeu de poker menteur dans les deux camps…

Ce jeudi, la Provence consacre une double page à l’actualité de l’OM et revient sur cette fameuse vente OM. Le quotidien sportif rapporte que Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi s’attendaient à essuyer des critiques et des coups bas. « D’après eux, ces manœuvres seraient orchestrées par Jacques Henri Eyraud et Nasser Al Khelaïfi. » Le jeu de poker menteur pourrait encore durer quelques semaines…