Vente OM : « Frank McCourt a-t-il contracté des crédits ? »

Nouvel extrait du dernier Apéro Mercato. Dans lequel il est question de la gestion de l’OM au quotidien par Frank McCourt et notamment de la provenance des fonds dans le club…

Si des doutes subsistent sur les derniers investissements exacts de Frank McCourt dans le club, dans l’équipe Ajroudi, on se demanderait même en privé si les fonds injectés à l’OM proviennent bien de Frank McCourt. C’est Fabrice Lamperti, journaliste à La Provence, qui nous l’expliquait lors de notre dernier Apéro Mercato.

FRANK MCCOURT AURAIT EU RECOURS A DES CRÉDITS

« Ce qu’il faut savoir, c’est : est ce que Frank McCourt a vraiment investi son argent ces derniers temps ? Beaucoup de bruits circulent autour de ça, et d’ailleurs l’équipe Ajroudi en est convaincue également. Frank McCourt aurait eu recours a différents crédits. Auprès de qui, on ne sait pas vraiment, est ce que ce sont des banques ? Des fonds vautours américains, comme on pourrait le dire pour Gérard Lopez et Lille ? L’équipe Ajroudi est convaincu de ça. Aujourd’hui ça reste a démontrer, même si y a des documents qui commencent à circuler sur les réseaux sociaux… »

Fabrice Lamperti – source : Football Club de Marseille

