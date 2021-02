« Vivement que l’OM écrive à Eyraud pour lui demander la suppression des vidéos »

Les rumeurs de Vente OM ne semble pas du tout amuser la direction qui club qui aurait mis en demeure le journaliste Thibaud Vézirian. Un geste qui a heurté un autre journaliste, Manu Lonjon qui a dénoncé les agissement du président Eyraud…

Manu Lonjon se demande si les vidéos du président Eyraud doivent aussi être supprimées ?

Je ne crois pas du tout que l’OM soit déjà vendu — Lonjon

« Vivement que l’OM écrive à JH Eyraud pour lui demander la suppression des vidéos dans lesquelles il parle de l’OM Champions Project ou vante son travail depuis 4 ans. Rien de surprenant, ce Mr n’a besoin que de courtisans, pas de critiques sinon il appelle les supérieurs… Ce qui nuit le plus au club, c’est un journaliste qui a 45 000 followers qui fait des vidéos sur YouTube ou un président qui veut des buts qui valent 2, qui appelle Pierre André Gignac, Alvaro Rodriguez et qui parle de l’OM des magouilles ?! Pour moi, il n’y a que 2 options. JHE est remplacé ou Mc Court vend. Je n’ai aucune idée de la tendance. Je ne crois pas du tout que l’OM soit déjà vendu et je ne sais pas du tout s’il existe des discussions. Un projet avec Mc Court qui réinjecte plus des gens compétents ? » Manu Lonjon – source : Twitter (10/02/2021)

