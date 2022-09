Vente OM : « Il ne faut pas comparer ou y voir un signe »

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille ce jeudi soir, Sourigna a clarifié la situation sur la démission de McCourt à la tête du conseil de surveillance de l’OM. Pour lui, elle n’est pas comparable à celle de son ancienne équipe sportive, les Dodgers de Los Angeles.

Depuis quelques jours et la démission de Frank McCourt à la tete du conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille, les rumeurs sur la vente de l’OM repartent de plus belle. La cause ? Les similarités de cette situation avec celle des Dodgers de Los Angeles, l’autre équipe sportive ayant appartenu au propriétaire du club marseillais, peu de temps avant que celle-ci ne soit vendue. Mais pour Sourigna, invité dans Débat Foot Marseille hier soir, les deux situations ne sont pas comparables.

McCourt a vendu à ses potes !

« J’entends souvent que cette situation à un rapport avec celle des Dodgers (franchise de Baseball de Los Angeles). Il faut comprendre que c’est un autre pays, une autre dimension, c’est un système de franchises. McCourt a été poussé à la vente des Dodgers parce que le club, il ne l’avait plus en gestion. C’était la Major League (la MLB, le championnat national de Baseball), qui la gérait. Donc il était obligé de vendre, mais il a vendu à ses potes ! » Sourigna – Source : Débat Foot Marseille – 29/09/2022

A lire aussi : « Il n’y a aucun rapport avec le fantasme de la vente OM »

Guggenheim, qui a racheté les Dodgers, a fusionné avec McCourt

Il précise ensuite la proximité entre le l’acheteur de la franchise et l’actuel propriétaire de l’OM. Deux situations qui ne sont donc pas comparables selon lui :

« Parce que Guggenheim qui a racheté les Dodgers pour une somme astronomique, quelque chose comme deux milliards, à aujourd’hui fusionné avec McCourt et est devenu McCourt’s partner ou quelque chose comme ça. Et Barry Cohen (le nouveau président du conseil de surveillance de l’OM) était déjà là. Donc il ne faut pas comparer ou en tout cas ne pas y voir un signe ! » Sourigna – Source : Débat Foot Marseille – 29/09/2022

À LIRE AUSSI : OM : Ribalta prend le dossier en main, Dieng (enfin) relancé ?