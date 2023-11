La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Les rumeurs de vente de l’Olympique de Marseille continuent de circuler sur les réseaux sociaux depuis plus de trois ans. Du coup, plusieurs médias ont évoqué ce thème au moment ou l’OM traverse une crise de résultat

Sur RMC, Emmanuel Petit a évoqué les rumeurs de vente de l’OM, il estime que le projet McCourt n’a plus assez de visibilité. « Pourquoi je souhaiterais que l’OM soit vendu ? Je me mets à la place des supporters et des joueurs : je n’ai pas de vision, je ne sais pas quel est le projet du club, je ne sais pas me projeter. McCourt n’a pas la capacité des grandes puissances financières (…) Il y a une lassitude autour de ce projet-là. J’ai l’impression que l’OM stagne. A un moment, ça va dépeindre sur les joueurs, qui vont se poser des questions sur le projet. Je souhaiterais un propriétaire qui fixe un cap ».

⚖️ Faites entrer l’accusé : ceux qui réclament la vente de Marseille. 💬 Manu Petit : » Pourquoi je souhaiterais que l’OM soit vendu ? Je me mets à la place des supporters et des joueurs : je n’ai pas de vision, je ne sais pas quel est le projet du club. » #RMClive pic.twitter.com/j5qXBelJMo — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) November 17, 2023

La semaine dernière, le journal l’Equipe évoquait l’avenir de l’Olympique de Marseille et de Frank McCourt. Ce dernier a une nouvelle fois démenti les rumeurs de vente du club qui prospèrent sur les réseaux sociaux. Le quotidien sportif explique par ailleurs que des d’intermédiaire comme l’ancien dirigeant niçois Julien Fournier tentent de convaincre des investisseurs saoudiens de racheter le club marseillais.

Di Meco donne son avis sur les rumeurs de Vente de l’OM #OM #VenteOMhttps://t.co/H92TWkRflL — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 17, 2023

McCourt est persuadé que l’OM vaut 500-600 M€

Dans un live sur la plateforme « X » hier soir, le journaliste indépendant Romain Molina a une nouvelle fois donné son sentiment sur les rumeurs incessantes de vente du l’Olympique de Marseille qui circulent depuis plusieurs années. Sa position n’a pas changé. Il affirme que Frank McCourt se montre trop gourmand.

» Je vais dire la même chose que ce que j’ai déjà dis y’a des mois, McCourt est persuadé que l’OM vaut 500-600 M€. On lui a mis ça dans la tête. Bravo Longoria. Bah son club il va le garder un moment, » a ainsi déclaré le journaliste Romain Molina

