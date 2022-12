Vente OM : « J’aurais été chassé de Marseille avec le goudron et les plumes »

Mourad Boudjellal est revenu sur le projet de rachat de l’OM porté par l’homme d’affaire Mohamed Ajroudi. Il avoue que ce n’était pas un projet viable…

Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, le président de Hyères 83 FC (pensionnaire de National 2, quatrième échelon) Mourad Boudjellal ne regrette pas que l’affaire concernant le rachat de l’Olympique de Marseille ne se soit bouclée à l’été 2020, estimant que le projet l’aurait dépassé :

Ajroudi voulait juste faire un aller-retour

« Je n’ai pas été bon, mais je me fous de mon image. Même Picasso faisait des brouillons. (…) Tant mieux que ça ne se soit pas fait avec l’OM. C’était trop gros pour démarrer. Je pense que je me serais lamentablement planté. Et que j’aurais été chassé de Marseille avec le goudron et les plumes. Dans cette histoire, je me suis laissé séduire, c’était excitant. Je n’ai jamais voulu racheter l’OM, mais Ajroudi (Mohamed Ayachi Ajroudi, un homme d’affaires tunisien fortuné), lui, avait peut-être les moyens ou les investisseurs pour. Sauf qu’il voulait juste faire un aller-retour. Et surtout, il a menti car il n’a jamais eu de contact avec McCourt, alors qu’il me l’assurait. La médiatisation l’a rendu fou. » Mourad Boudjellal – source : Journal du Dimanche (31/22/2022)

Au cours d’un entretien accordé au journal Var matin en juin dernier, Mourad Boudjellal avait déjà fait quelques révélations concernant le projet de rachat de l’OM porté par Mohamed Ajroudi il y a deux ans. Il avoue clairement avoir été manipulé…

« (Mohamed Ayachi) Ajroudi, c’était un brouteur. Il m’a un peu roulé, pousse Boudjellal. J’aurais dû me méfier un peu plus. C’est de ma faute. J’ai été berné, voilà. (…) Ajroudi voulait racheter l’OM se servant de moi. Il ne voulait pas mettre l’argent. Il voulait récupérer et vendre le club en faisant une grosse marge, il n’était là que pr ça. Ça devait durer 24 heures. À la limite, il avait vendu avant de le racheter » Mourad Boudjellal – Source Nice Matin (23/06/2022)

Invité dans notre émission « Débat Foot Marseille », Pierre Guille, président du mondial La Marseillaise à Pétanque, évoquait les rumeurs de vente du club.

« On a tout aujourd’hui pour franchir un pallier » – Guille

« On parle souvent de Longoria mais on oublie aussi que l’on a restructuré le club avec Laurent Colette notamment qui est DG du club aujourd’hui. Il était DG du Barça, il faut dire on s’est quand même adjoint de ce qui se fait de mieux en Europe, donc on a tout aujourd’hui pour franchir un pallier. Et j’ose espérer que McCourt accompagne, Longoria c’est pas un magicien, il a fait de la magie avec ce qu’on lui a donné cette année mais c’est pas Harry Potter non plus à un moment donné ça a ses limites. » Pierre Guille Source : Football Club de Marseille (20/06/2022)

« Je ne comprends pas, parce qu’on dit McCourt ne veut pas investir, il perd beaucoup d’argent. Mais quand il y a des propositions de ventes, s’il y en a… qu’est-ce qu’il attend ? » Jean-Charles De Bono Source : Football Club de Marseille (20/06/2022)