Vente OM : « La grande leçon de cet épisode de vraie/fausse vente ça a été le ras le bol, exprimé par les supporters au sujet de Frank McCourt et JHE »

Extrait du dernier numéro du Marseille Champions Podcast. Yannis revient sur le dossier chaud de l’été de l’OM : la rumeur sur lare vente du club…

L’OM n’a plus les moyens de progresser — Yanis

« C’est vrai que la grande leçon de cet épisode de vraie/fausse vente ça a été le ras le bol, exprimés par les supporters au sujet de Frank McCourt et JHE. Le désir qu’ils passent la main. Leur projet, aux yeux de nombreux supporters, est un échec. Malgré le renouveau insufflé par AVB, on sent bien que cet OM n’a plus les moyens de véritablement progresser. Finalement cette qualification en C1 est une fin en soi, c’est un aboutissement, ce n’est en rien le début de quelque chose. Et toutes ces rumeurs de vente ont mis au grand jour le ras le bol des supporters. Moi je voyais d’un très bon œil l’arrivée de Mourad Boudjellal au poste de président de l’OM. »

