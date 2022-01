Vente OM : La réponse sèche des MTP à Vézirian !

Le journaliste Thibaud Vézirian a cité le groupe des MTP sur les réseaux sociaux, affirmant qu’ils étaient au courant de la vente de l’Olympique de Marseille… Les supporters n’ont pas hésité à lui répondre via un communiqué bien cinglant !

Depuis plusieurs semaines, Thibaud Vézirian continue de persister avec la vente de l’Olympique de Marseille malgré les mois qui passent… Dernièrement, il a cité un groupe de supporters sur les réseaux les MTP.

Le MTP n’est en aucun cas au courant et affirme son soutien haut et fort au travail exceptionnel de Pablo Longoria et de son staff

Ces derniers ont pris la peine de lui répondre via un communiqué… Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est très clair : ils ne veulent pas être mêlés à ces rumeurs et confirment leur confiance à Pablo Longoria !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Mandanda, fausse rumeur ?

« Réponse du MTP à Thibaud.

Nous apprenons avec stupeur que Thibaud Viézirian affirme que nous, MTP, sommes au courant d’une vente de l’Olympique de Marseille. En plus de passer pour un rigolo depuis des mois avec sa vente de l’OM, voila que ce pseudo journaliste parisien vient mêler notre groupe à ses paroles. Le MTP n’est en aucun cas au courant et affirme son soutien haut et fort au travail exceptionnel de Pablo Longoria et de son staff. Allez Thibaud, ton buzz doit énormément te rapporter. Quel est donc ton but? L’argent? Faire tourner tes réseaux qui, apparement ne sont que sociaux tellement tes infos sont pétées. Continue à affirmer des choses, peut être que d’ici 2050 l’OM sera vendu et tu te targueras de dire que tu l’avais dit. Ce qu’on te demande c’est de ne pas parler de nous quand personne du groupe n’est en contact avec toi, que tu ne nous connais pas, et que tu n’es jamais rentré dans notre local. Dommage, on aurait pu se voir en visu et te dire ce qu’on dit a tous les journalistes qui viennent nous voir: nous ne parlons pas aux journalistes. Sauf qu’à toi, on aurait été un peu moins courtois. Allez on te le dit ici: Viézirian ferme ta grande gueule! » Source : Communiqué des MTP (22/01/22)