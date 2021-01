Vente OM : Labrune pousse pour que le deal se fasse selon Thibaud Vézirian

En ce début d’année 2021, la Vente OM semble revenir sur le tapis. Le journaliste Thibaud Vézirian affirme qu’une réunion de plusieurs jours a eu lieu entre un potentiel acheteur et Franck McCourt fin 2020. Le président de la LFP Vincent Labrune serait même favorable à ce rachat…

Dans une vidéo de questions / réponses postée sur Youtube, le journaliste Thibaud Vézirian est revenu sur ses informations concernant les négociations autour d’un rachat de l’OM. Si ce dernier ne veut pas révéler l’identité du potentiel acheteur, il explique que ce dernier est solide financièrement et propose un projet ambitieux. Plusieurs hommes politiques, personnalités dans le monde des affaires, journalistes économiques seraient au courant des pourparlers, tout comme Vincent Labrune. Le président de la LFP serait même favorable à la réalisation de ce deal afin d’avoir un OM plus ambitieux en Ligue 1…

Vincent Labrune a compris depuis plusieurs semaines que cela serait très bon pour la Ligue 1

« Tout le monde est au courant dans les hautes sphères de l’OM. Les acheteurs veulent posséder le stade Vélodrome. L’investisseur sera très ambitieux si cela se fait et cela sera très bien pour le foot français, l’OM et ses supporters. Il y a eu de vraies réunions fin de 2020 avec un gros truc, et Vincent Labrune a compris depuis plusieurs semaines que cela serait très bon pour la Ligue 1 mais aussi pour son poste à la LFP que l’OM soit fort. Il pousse dans ce sens… Certains hommes politiques, certains hommes d’affaires qui sont au courant, certains journalistes économiques aussi. » Thibaud Vézirian – source : Youtube (07/01/2020)