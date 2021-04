Vente OM : « Laissons McCourt mettre en place son Champion Project bis »

Sur les ondes de Radio Stars, l’adjoint au sport de la mairie de Marseille, Sébastien Jibrayel a répondu aux questions autour de la vente du club.

Invité sur Radio Star dans l’émission « Mon OM à moi », l’adjoint au sport de la mairie de Marseille, Sébastien Jibrayel a répondu aux questions autour de la vente du club. Il évoque notamment l’avenir de McCourt et le mercato estival.

« Je n’ai aucune info sur la vente de l’OM au moins c’est clair. J’ai vu que McCourt a rencontré le maire de Marseille Benoît Payan, il a des ambitions laissons lui la chance, ou du moins le temps de pouvoir mettre son champion Project bis en place. Il est venu, il a discuté avec tout le monde, il y a des efforts qui ont été faits, il a pris Sampaoli. Comme tous, moi je suis supporters de l’OM, Benoît Payan aussi, on a envie d’avoir un mercato sympa, d’avoir des grands joueurs. Pablo Longoria pense qu’il va apporter un plus. On l’a vu, il a fait venir des grands joueurs, et on espère que cet été on aura des grands joueurs » Sébastien Jibrayel (adjoint au sport de la mairie de Marseille) – Source : Radio Star