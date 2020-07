Vente OM : Le clan Ajroudi accuse indirectement Eyraud de « conflit d’intérêt » ?

Et non, la Vente OM n’est pas terminée. Alors que le communiqué de l’OM annonçant une saisie de la justice à l’encontre du duo Ajroudi / Boudjellal semblait clore ce dossier, les avocats de l’homme d’affaire franco-tunisien ont pris le relais…

Mohamed Ayachi Ajroudi a annoncé hier (mercredi) qu’il avait soumis une dernière offre valable 10 jours ouvrables à Franck McCourt. Son représentant, Marc Deschenaux s’est exprimé sur la chaîne l’Equipe. Il évoque l’offre « formule » de son client, la dette de l’OM et tape une nouvelle fois sur le président Eyraud sans le nommer.

« Si le montant n’est pas dans le communiqué, c’est aussi parce que l’offre est une formule. Il y a des choses qui peuvent varier dans une entreprise. Il n’y a pas de chiffre précis, parce qu’on ne sait pas tous les détails de la dette. (…) C’est une formule, on ne vient pas avec un chiffre qui va faire frémir les foules… Dans le cas qui nous intéresse, on voit qu’il y a des dettes. (…) Ce n’est pas qu’on veuille cacher le montant, c’est qu’on n’a pas d’informations complètes et transparentes du club. Certaines informations ne vous sont pas transmises, non pas parce que la personne n’est pas vendeuse, mais parce que des gens qui sont en conflit d’intérêt essaient de maintenir leur position ». Marc Deschenaux – source : l’Equipe TV (29/07/2020)