Vente OM : Le fils d’Al Waleed répond aux rumeurs d’un rachat saoudien !

Interpellé sur les réseaux sociaux par les supporters de l’Olympique de Marseille, Khaled Al Waleed a répondu au sujet de la vente OM. Il l’affirme, ce n’est qu’une rumeur.

Très discret à ce sujet, la famille Al Waleed Bin Talal n’était pas encore sorti du silence concernant un probable rachat de l’Olympique de Marseille. Interpellé sur les réseaux sociaux, le fils du Prince, Khaled, a répondu sur son compte Twitter.

« Mon ami, je parle pour moi… Ce n’est qu’une rumeur, ce n’est pas vrai. Marseille a une place très importante dans mon coeur. Un docteur m’y a sauvé la vie ! L’OM est mon équipe préférée en France ! » Khaled Al Waleed – Source : Twitter (04/05/21)

My friend, I speak for myself… this is a rumor; not true.

Marseille holds a very dear place in my heart, a doctor (with God’s blessing) saved my life 💙✌🏼my favorite team in France is OM 💙

— Khaled خالد (@KhaledAlwaleed) May 4, 2021