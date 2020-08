Vente OM : Le fond d’investissement d’Arabie Saoudite veut investir en France ?

Extrait DFM. Après la prise en compte du non-rachat du club anglais de Newcastle, un journaliste Anglais du Guardian a évoqué la possibilité que le fond d’investissement de l’état Saoudien se rabatte sur la France… Et même sur l’OM ! Pour notre équipe, rien de nouveau sous le soleil…

Cette saga a agitée le printemps, et elle est de retour ! Sur twitter, Ben Jacobs, journaliste au Guardian a déclaré qu’après avoir été recalés de Newcastle, le fond d’investissement de l’état Saoudien (PIF) pourrait se retourner vers la France… Et qu’ils ont été liés avec l’OM ! Et cette sortie a forcément provoqué des débats au sein de notre équipe. Pour Mourad Aerts, cette rumeur est un peu « du réchauffé ». Nicolas Filhol lui est revenu sur l’attente provoquée par cette rumeur lorsqu’elle est sortie :

C’est un peu le fantasme… Mais il faut attendre

« On se souvient des histoires sur les réseaux sociaux. Tout le monde attends ça. Le PIF, c’est un petit peu le fantasme maintenant. Mais la réalité est que je pense qu’il faut attendre. Et qu’il ne se passera rien dans l’immédiat… » Nicolas Filhol. Source : DFM – 20/08/2020

En pleine semaine de reprise de la saison, une vente immédiate parait quasi impossible. Néanmoins, on a surement pas fini d’entendre parler de l’Arabie Saoudite…