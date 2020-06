Vente OM : Le gros coup de gueule du Maire de Toulon contre Boudjellal !

Après les récentes déclarations de Mourad Boudjellal, nombreux sont ceux qui ont réagi à son annonce de rachat de l’OM. Ayant signé un accord avec le SC Toulon (actuellement en N2), l’ancien dirigeant du RC Toulon s’est attiré les foudres du Maire toulonnais, Hubert Falco !

Le maire de Toulon a poussé un coup de gueule ce samedi sur son compte Twitter. Questionné par un supporter sur les réseaux sociaux, Hubert Falco a répondu sèchement aux déclarations de Mourad Boudjellal concernant un probable rachat de l’Olympique de Marseille.

Les intérêts de l’OM et du Sporting ne sont pas compatibles

Le maire toulonnais a affirmé avoir fait l’intermédiaire entre l’actionnaire majoritaire du SC Toulon et Mourad Boudjellal pour qu’il en devienne le président. Il n’a pas apprécié que l’ex-dirigeant du RCT fasse ce genre d’annonce sur l’OM.

« Bonjour, je n’apprécie pas du tout ce mélange des genres, malheureusement j’ai fait de mon côté tout ce qu’il m’était possible de faire, j’ai réussi à remettre Claude Joye et Mourad Boudjellal autour de la table et ce n’était pas une mince affaire. Moi c’est un grand club de foot à Toulon que je veux, pas ailleurs. Donc les intérêts de l’OM et du Sporting ne sont pas compatibles. Je souhaite que le Sporting quitte le National 2 rapidement. J’attends donc la mise en place d’un projet sportif ambitieux et d’une équipe performante, et à ce moment là, la Ville sera derrière le club. Les Toulonnais et les supporters le méritent. Mais maintenant c’est au club de jouer, ce n’est pas moi qui vais marquer les buts »

Hubert Falco – Source : Twitter