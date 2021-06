Vente OM : Les gros sous entendus de Thibaut Vézirian

Les semaines passent et la Vente OM s’est un peu essoufflée. Pour autant, Thibaut Vézirian est toujours sûr de son fait et l’a une nouvelle fois affirmé mercredi soir lors de son débrief de Portigal vs France sur sa chaine Youtube.

Interrogé sur une hypothétique arrivée de Kingsley Coman à l’OM, ce dernier a expliqué que cela ne serait pas le cas cet été car l’ailier de Bayern veut jouer la Ligue des Champions, mais Thibaut Vézirian n’exclut rien pour l’année prochaine. Il en profite pour préciser que l’OM est très actif sur le marché des transferts ce qui le conforte dans ses affirmations d’une vente actée du club…

Comme quoi y’en a qui ne se sont peut-être pas trompé il y a quelques semaines ou quelques mois — Vézirian

« On a tous remarqué que ça y est il y a de l’argent à l’OM, vu que c’est le club le plus actif sur le marché des transferts. Tous les jours sur FootMercato vous voyez que l’OM est à l’affiche partout. Comme quoi y’en a qui ne se sont peut-être pas trompé il y a quelques semaines ou quelques mois. (…) Je bloque un idiot qui vient de m’insulter sur la Vente OM, quel âge as-tu ? En plus tu vas être ridicule dans quelques temps. » Thibaud Vézirian – source : Youtube (23/06/2021)

SI TU ES SUPPORTER DE L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE TU SERAS TRÈS CONTENT DANS QUELQUES MOIS — VEZIRIAN

En lisant un message de l’un de ses viewers il y a deux mois, Vézirian avait affirmé que dans quelques mois, les supporters marseillais seront très contents ! Pour rappel, il y a quelques semaines, le journaliste avait donné rendez-vous en mai pour une vente officielle et désapprouvait totalement les informations de Ben Jacobs publiées sur Twitter.

« Flop le QSG (lecture d’un commentaire). Ouais bon… Christophe, si tu es supporter de l’Olympique de Marseille tu seras très content dans quelques mois donc je ne vois pas bien pourquoi s’en prendre à l’argent du Paris Saint-Germain. Le Bayern a de l’argent, le Real, le Barça, ils ont tous de l’argent. On ne peut pas faire autrement dans le foot aujourd’hui et tant mieux si le PSG utilise bien son argent ces derniers temps » Thibaud Vezirian – Source : YouTube (13/04/21)