Vente OM : Le message subtil de Thibaud Vézirian aux supporters marseillais !

Après avoir publié un tweet concernant une vidéo où il parle des blessures d’un pilote de moto GP, Thibaud Vézirian a été interrogé subtilement sur la vente OM. Ce dernier a continué la métaphore et semble toujours aussi confiant !

Cela fait maintenant des mois que Thibaud Vézirian est très confiant concernant la vente de l’Olympique de Marseille. Pourtant, le président Pablo Longoria et le propriétaire Frank McCourt continuent de nier.

Revenez voir le docteur en cas de doute

Sur Twitter ce mardi, le journaliste et chroniqueur de la Chaîne L’Equipe a partagé une vidéo où il parle des blessures d’un pilote de moto GP. Un supporter marseillais l’a subtilement questionné sur la vente du club… « Et pour ceux qui souffrent dans le sud un remède? » Il y a répondu en continuant la métaphore !

« L’injection a déjà été réalisée. Vous verrez les effets prochainement. Revenez voir le docteur en cas de doute. Mais pas besoin d’appeler les urgences pour si peu, aucune inquiétude » Thibaud Vézirian – Source : Twitter (11/05/21)

VENTE OM : « MCCOURT A DIT AUX SUPPORTERS QU’IL REVIENDRAIT BIENTÔT À MARSEILLE POUR DIRE QUE LE CLUB N’EST PAS À VENDRE ! »

« Les supporters lui ont demandé une nouvelle fois s’il voulait vendre le club ou pas. Ils lui ont dit : vous ne savez pas les proportions que ça prend, les gens ne nous parlent que de ça ! Il n’y a qu’un seul sujet de conversation à l’Olympique de Marseille, c’est la vente. Encore une fois, ils ont demandé si c’était à vendre et il a dit : non, pas du tout ! Et il a dit, je vous le dis ce sont des conneries, le club n’est pas à vendre, je l’ai déjà dit et je reviendrais bientôt à Marseille pour le dire. » Benjamin Courmes – Source : Football Club de Marseille (10/05/21)