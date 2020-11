Vente OM : « Les supporters vont se demander pourquoi KLD ne rachète pas le club »

Alors que Margarita Louis-Dreyfus possède encore 5% de l’OM, son fils Kyril Louis-Dreyfus semble se lancer dans le rachat de plusieurs clubs… Dans le but de créer une franchise ? Actuellement en négociation avec Sunderland, il aurait comme objectif de s’offrir un club en France et même en Uruguay. Nicolas Filhol a évoqué ce dossier lors du Débat FAQ Marseille ce mardi soir…

Selon France Football, KLD aurait l’intention de s’offrir deux autres clubs en plus de Sunderland. Il aurait comme objectif de racheter un club uruguayen et un club français. Alors que l’on connaît l’attachement de KLD au club marseillais, le fantasme d’un rachat de l’OM fait son retour…

on ne sait pas vraiment si c’est sur Marseille qu’il voudrait miser – nicolas filhol

« C’est France Football qui parle de ça, pour Kyril Louis-Dreyfus. Sunderland ça se complique même s’ils sont en négociations exclusives ce n’est pas sûr que ça se fasse. En fait, il voudrait racheter pas un, mais deux clubs, en Uruguay et en France. Forcément le fantasme OM ressort, mais il n’y a aucune précision. Il faut rappeler que sa mère détient encore 5% de l’OM. Mais on ne sait pas vraiment si c’est sur Marseille qu’il voudrait miser. Je ne sais pas exactement quel est son projet. Mais en tout cas racheter plusieurs clubs dans différents pays fait penser à une franchise, un peu comme le fait le City Football Group, ou encore la famille Pozzo avec l’Udinese, Grenade et Watford. Si l’information de France Football se vérifie c’est qu’il veut peut-être monter une franchise. Tout le monde se demandera alors pourquoi il ne reprend pas l’OM. »

Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (24/11/2020)

